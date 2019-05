Riverdale 3X07 | trama | anticipazioni | promo | spoiler | streaming

cubemagazine

(Di martedì 7 maggio 2019) L’episodio diva in onda su Premium Stories martedì 7 maggio 2019. Ecco di seguito. ATTENZIONE: l’articolo contiene. DOVE VEDERE LA TERZA STAGIONE IN ITALIANOIl nuovo episodio disi intitola Chapter Forty-Two: The Man in Black, che tradotto significa letteralmente “Capitolo quarantadue: l’uomo in nero”. La breve sinossi rilasciata dall’emittente americana rivela qualche anticipazione sulla. Spaventato che possa essere catturato, Archie continua la sua fuga finendo in una fattoria fuori dadove incontra Laurie Lake. Nel frattempo, mentre Alice prende misure estreme per assicurare la salvezza di Betty dal Re Gargoyle, la figlia si ritrova ad affrontare un nemico del suo passato. Infine, dopo aver ...