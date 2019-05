Rischio idrogeologico Sicilia | Croce | “Centreremo l’obiettivo nel 2021”

Sicilia : Rischio idrogeologico - Ance e Regione a confronto : Palermo, 6 mag. (AdnKronos) - Mitigare il rischio idrogeologico in Sicilia. E' questo l'obiettivo dell'incontro di domani, martedì 7 maggio, a Palermo, fra i vertici nazionali e regionali dell’Ance e la Regione. Sul tavolo, i fondi assegnati per le progettazioni, le opere ancora da porre in gara ma

Allerta Meteo Toscana : in arrivo forti temporali - Rischio idrogeologico sulla costa : La Sala Operativa Unificata della Protezione Civile Regionale della Toscana ha diffuso un’Allerta Meteo codice “giallo”, valida dalla mezzanotte alle ore 12 di lunedì 29 aprile: sono attesi nella notte e nella mattina di domani forti temporali con possibilità di rischio idrogeologico sulla costa sud della regione. Sull’Arcipelago toscano e sulla costa livornese e grossetana sono attesi possibili rovesci e temporali ...

Geologia - Costa : “500 milioni per Rischio idrogeologico in Calabria” : “Oltre 250 milioni di euro per gli interventi per la riduzione del rischio idrogeologico in Calabria sono stati stanziati dal ministero dell’Ambientetramite accordi di programma con la Regione negli ultimi otto anni, circa 30 milioni solo nel 2018, cui vanno aggiunti nel 2018-2019 altri finanziamenti in corso di perfezionamento, pari a circa 20 milioni di euro, e quelli provenienti dal Patto per lo sviluppo della Regione Calabria, ...

Difendere il Paese dal Rischio idrogeologico - inizia la lotta del governo : “il più grande cantiere d’Italia è pronto a partire” : La normativa vigente sarà riveduta e corretta, razionalizzandone meglio i punti di forza e i punti deboli. I tempi per la definizione e il finanziamento degli interventi diventeranno più rapidi. Saranno assegnati maggiori poteri ai presidenti delle Regioni. Sono stati stanziati oltre 6,5 miliardi di euro per la prevenzione del rischio e la messa in sicurezza del territorio. E’ nata la nuova figura professionale del green manager. Il ...

Trapani : Rischio idrogeologico - in arrivo 1 - 2 milioni per interventi a Salemi : Palermo, 30 mar. (AdnKronos) - Un finanziamento da un milione e 250mila euro per interventi contro il rischio idrogeologico a Salemi, nel Trapanese, dove verrà completata l'opera di messa in sicurezza dell'area a valle di via Duca degli Abruzzi. L'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Domeni

Rischio idrogeologico in Sicilia : in arrivo 1 - 2 milioni per interventi a Salemi : Un finanziamento da un milione e 250mila euro per interventi contro il Rischio idrogeologico a Salemi, nel Trapanese, dove verrà completata l’opera di messa in sicurezza dell’area a valle di via Duca degli Abruzzi. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Domenico Venuti, nel 2018 ha partecipato a un bando specifico emanato dall’assessorato regionale alle Infrastrutture e ora ha ottenuto il finanziamento. ...

Sardegna : Rischio di dissesto idrogeologico per 2mila chilometri quadrati di territorio : Sono ben 2.343 chilometri quadrati di territorio sardo quelli che devono fare i conti con frane e alluvioni: il 9,7% dell’intera superficie della Sardegna, risulta ad elevato rischio frane e/o media pericolosità idraulica. La stima ci dice che sono 338 i comuni dell’Isola, l’89,7% dei 377 totali che possiedono aree caratterizzate da un’elevata o molto elevata pericolosità da frana o da una media pericolosità idraulica. ...