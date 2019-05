Rifiuti Roma | i giudici sull’assoluzione di Cerroni | “Era l’unico che poteva risolvere

Rifiuti - Raggi : Roma è sotto attacco ma non ci pieghiamo : Roma, 6 mag., askanews, - 'Roma è sotto attacco ma noi non ci pieghiamo alle intimidazioni e rispondiamo con i fatti: dopo gli incendi che hanno interessato i due Tmb di Roma, Salario e Rocca Cencia, ...

Roma - una discarica abusiva a pochi metri dal deposito Ama : “Via vai continuo di camion - ma Rifiuti rimangono lì” : Al Testaccio, quartiere storico nel centro di Roma, c’è una mini discarica abusiva. E non è tutto, perché i rifiuti sono proprio sotto gli occhi dell’Ama, la municipalizzata di Roma Capitale. “C’è un via vai continuo dei mezzi nella strada sopra la discarica”, sottolinea un residente che si è trasferito nel quartiere a ottobre e, oltre al Tevere, si è trovato a dover ammirare tutti i giorni una mini discarica sulla sponda opposta del fiume. I ...

Roma - abbandona i Rifiuti per strada ma viene filmata. Raggi rilancia il video : “Zozzona. Roma merita rispetto” : “Beccata una zozzona mentre butta un sacco in mezzo ad un’aiuola nella periferia est della città”. Così la sindaca della Capitale Virginia Raggi rilancia un video ripreso da alcuni cittadini: “Alcuni cittadini che ringrazio, increduli di fronte a questa scena, hanno preso il cellulare e filmato mentre questa incivile abbandona cosi la sua spazzatura. Roma merita rispetto e questi episodi non devono più accadere. Grazie alla ...

Roma - rogo in discarica Rifiuti abusiva : 1.35 Un vasto incendio è divampato in una discarica abusiva alla Collatina,periferia est di Roma e i Vigili del fuoco sono impegnati a spegnere il rogo. Una densa nube nera e un odore acre si sono sollevati su tutta la zona. Al momento non risultano feriti. Le fiamme si sono rapidamente propagate a tutta l'area a ridosso di via Collatina Vecchia.A bruciare materiali di risulta in una discarica abusiva di grandi proporzioni nei pressi della ...

Roma - tornelli e telecamere nel centro Rifiuti di Rocca Cencia : Per la prima volta installati i tornelli di accesso del personale all'impianto TMB Ama di Rocca Cencia. I primi 2 rilevatori di ingresso stabilimento

Rifiuti a Roma - associazioni in pista per una nuova proposta di legge su 'decentramento Ama' : 'Liberiamo Roma' è la campagna lanciata dall'associazione Zerowaste Lazio per raccogliere le firme e portare la delibera in assemblea capitolina

Rifiuti Roma - raccolta firme per ottenere il risarcimento della Tari : “Paghiamo ma non abbiamo il servizio” : A Tor Pignattara, quartiere di Roma, i cittadini si mobilitano per una raccolta firme. Obiettivo: la restituzione del 50% dell’importo della tassa sui Rifiuti. I cittadini, seguiti dagli avvocati, preparano il ricorso. Il comitato di quartiere ha il proprio quartier generale al Giardino Liberato della Certosa. E le prime firme sono già arrivate L'articolo Rifiuti Roma, raccolta firme per ottenere il risarcimento della Tari: “Paghiamo ...

Virginia - la lunapiattista dei Rifiuti romani : C'è un lato oscuro della luna su cui vive Virginia Raggi illuminato per un attimo dalle conversazioni registrate di nascosto dal "suo" manager dell'Ama (il che è significativo della serenità dell'ambiente). Al di là della questione giudiziaria, la forzatura del bilancio di una municipalizzata, quei brani raccontano il pensiero autentico della prima cittadina sulla situazione di Roma. E lo fanno con una chiarezza che sbatte anche esteticamente ...

Ama - Raggi "Salvini attacca per coprire Siri"/ Rifiuti Roma - caos M5s-Lega su sindaca : Caso Ama, Virginia Raggi si difende 'Salvini attacca per coprire indagini su Siri'. Audio registrati accendono la bufera nel Governo Lega-M5s contro sindaca

Virginia Raggi - caso Rifiuti Roma/ Ama - Lega vs M5s : attacco Pd 'Patetica bugiarda' : Ex dirigente Ama Bagnacani denuncia sindaca Raggi, 'mi chiese modifica bilancio. Dissi no e mi licenziò'. rifiuti Roma, Salvini 'si dimetta subito'

Rifiuti - pressing Raggi sull'ex ad Ama : 'Roma fuori controllo - cambia i conti'. Salvini la attacca : 'È incapace - lasci' : Un in cui tira in ballo in prima persona la sindaca di Roma per 'avere fatto pressioni' per ottenere la modifica del bilancio . Un documento affidato dall'ex presidente e ad della municipalizzata dei ...

