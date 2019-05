Rider contro Glovo | Vergognoso peggioramento delle condizioni

Roma - bulli lanciano uova e sassi contro un Rider indiano a Torre Angela : Attimi di paura due sere fa a Roma, zona Torre Angela, per un rider di nazionalità indiana, Nishanth Bejjanki, che mentre rientrava a casa insieme alla sua fidanzata italiana è stato aggredito da una baby gang composta da 5 o 6 ragazzini, che si trovavano in sella ai loro motorini. Secondo quanto riporta la stampa locale e nazionale, Bejjanki è stato colpito con vari corpi contundenti, come sassi e uova. Il racconto che ha fornito ai media è a ...

Sassi e uova contro un Rider indiano nella periferia di Roma. Il sindacato : "Aggressione razzista" : È stato colpito con Sassi e uova da un gruppo di adolescenti, mentre era in bici, con lo zaino con cui consegna il cibo sulle spalle, per le strade di Torre Angela. Protagonista di questa storia un giovane rider indiano, che aveva appena finito il turno di lavoro ed era in compagnia della fidanzata. A denunciare quanto accaduto la notte del 29 aprile è un post su Facebook del sindacato rider Union Roma. Ma al momento non risultano ...

Sciopero lampo dei Rider dopo la protesta contro i clienti vip : «Abbandonati da Di Maio» Che fine ha fatto la trattativa? : I ciclo fattorini aderenti a Glovo si sono riuniti in piazza Santa Rita e poi sono sfilati in corteo. Chiedono migliori condizioni economiche e di sicurezza

Platinette contro i Riders : "Non sono un ciccione - soffro di bulimia" : Platinette, nome d'arte di Marco Coruzzi, è stato incluso nella black list del Food Delivery. Di conseguenza, per i riders ricadrebbe in quella categoria di personaggi famosi un po' tirchi e che non sarebbero disposti a dare la mancia al ragazzo che gli consegna il cibo ordinato direttamente al proprio domicilio. Per questo Platinette avrebbe deciso di replicare a questo inserimento direttamente dalle pagine del Corriere della Sera.Platinette: ...

Fedez contro i Rider - fuori controllo : "Puzza di fascio". Niente mancia? Li umilia pure : "Parlano di lotta di classe 2.0 ma mettono l'attenzione sulle mance, che fanno parte di un retaggio americano che è il non plus ultra dello sfruttamento del capitalismo". Lo ha detto il rapper Fedez rispondendo al gesto provocatorio del collettivo di rider Deliverance, dopo la pubblicazione dell'ele

Rider contro vip che non danno mancia - aziende : “Sconcertati per minacce ai consumatori e violazione privacy” : “Siamo sconcertati dalle dichiarazioni pubblicate su Facebook dal gruppo Deliverance Milano, soprattutto in relazione al tema della privacy e alle minacce, neanche troppo velate, che sono state rivolte ad alcuni consumatori”. AssoDelivery, associazione che rappresenta le principali piattaforme di food delivery (Deliveroo, Glovo, Just Eat, Social Food e UberEats) si è dissociata dall’iniziativa del collettivo di Rider ...

