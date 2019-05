Riccardo salva due anziani dalle fiamme | ' Non chiamatemi eroe è stato solo buonsenso'

Roma - Riccardo 22enne eroe seriale : dopo il suicida - salva un anziano dal rogo : 'Riccà sei un eroe , io al posto tuo vedendo le fiamme, sarei fuggito'. Un vicino di casa glielo ripete sull'uscio del portone in via Alfredo Fusco, alla Balduina, quartiere a nord di Roma . E lui, ...

Isola - Riccardo Fogli sta meglio e sui social scrive : 'Per salvarti basta un amico' : La scorsa settimana è terminata L'Isola dei Famosi con la vittoria di Marco Maddaloni. Da quel momento Riccardo Fogli non ha rilasciato nessuna intervista. Sabato, 6 aprile, i naufraghi sono stati invitati nel salotto di Verissimo per raccontare la loro esperienza in Honduras e la maggior parte dei concorrenti ha accettato l'invito, tra cui la neo coppia formata da Soleil Sorgé e Jeremias Rodriguez. Nel corso della diretta, però Silvia Toffanin ...