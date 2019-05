Real Madrid-Bale | stavolta è davvero finita | Zidane convoca il gallese in ufficio per…

Real Madrid - Marca : 'Zidane non vuole più Bale e Ceballos' : Mancano due giornate alla fine della Liga, con il Real Madrid ormai terzo e già proiettato al futuro. I blancos sono ripartiti da Zinedine Zidane, che avrà il compito di ricostruire il club per ...

Real Madrid - svelata la nuova seconda maglia : sarà blu navy : anticipazioni seconda maglia Real Madrid 2019-2020. Siamo ormai vicino alla fine della stagione e le anticipazioni relative alle caratteristiche delle maglie che saranno indossate dalle squadre nell’annata 2019-2020 iniziano a essere sempre più attendibili. Il momento dell’ufficializzazione è ormai vicino e anche questa volta saranno diversi i club che approfitteranno delle ultime gare per scendere […] L'articolo Real Madrid, ...

Eintracht Francoforte : nessun contatto con il Real Madrid per Jovic : Il direttore sportivo dell’Eintracht Francoforte, Fredi Bobic, ha negato qualsiasi contatto per il giocatore serbo Luka Jovic con il Real Madrid: “Per una volta non ho bisogno di mentire, non c’è stato alcun contatto“, ha detto Bobic al canale televisivo sportivo Espn. Da parte sua, Jan Strasheim, il direttore della comunicazione dell’Eintracht, ha detto sabato alla Dpa che la squadra della Bundesliga ...

Pjanic-Real Madrid o PSG : l’addio prende forma - ecco il reale motivo : PJANIC REAL Madrid- Come accennato in mattinata, Miralem Pjanic sarebbe pronto a dire addio alla Juventus in vista della prossima sessione di mercato estivo. 80 milioni il prezzo del suo cartellino. Il Real Madrid osserva interessato e sarebbe pronto ad affondare il colpo per regalare il regista bosniaco a Zinedine Zidane. La Juventus, come detto, […] More

Secondo TMW Zidane vorrebbe Pjanic al Real Madrid : Il Real Madrid sarebbe pronto a rivoluzionare la propria rosa. Dopo aver ottenuto l'ufficialità del terzo posto nella Liga, i dirigenti spagnoli starebbero programmando il mercato della prossima stagione e Secondo le indiscrezioni che arrivano dalla Spagna, il budget da spendere per Zidane sarebbe di almeno 500 milioni di euro, senza contare gli eventuali incassi dalle cessioni. Il tecnico francese è pronto ad aprire un nuovo progetto vincente, ...

Real Madrid-VillarReal 3-2 : Il Real Madrid ha ottenuto tre punti importanti vincendo in casa di misura sul VillarReal, il match si è concluso con il risultato finale di 3-2. Mariano, autore di una doppietta, è stato il ...

Liga - Real Madrid-VillaReal 3-2 : doppio Mariano Diaz e Vallejo regalano i tre punti a Zidane [FOTO] : 1/12 AFP/LaPresse ...

Calciomercato Juve - asse col Real Madrid : da Isco a Casemiro - i dettagli : Calciomercato Juve – Dopo l’affare Cristiano Ronaldo adesso la Juventus guarda di nuovo in casa del Real Madrid, da dove spera di pescare qualche possibile occasione di mercato. In tal senso va registrato il forte interesse per Casemiro. Mediano ritenuto perfetto per giocare davanti alla difesa con Allegri e che invece Zidane potrebbe sacrificare per […] More

Milan su Thauvin - ma i problemi raddoppiano : spunta il Real Madrid : Il Campione del Mondo, autore in stagione di 15 gol e 10 assist, vuole giocare la massima competizione europea per il club, e lo vuole fare non tanto per partecipare, ma da protagonista. Al momento, ...

«Real Madrid : fatta per Jovic - 60 milioni di euro all'Eintracht» : Con la formazione tedesca ancora impegnata per la conquista della finale di europa League e di un posto tra le prime 4 in Bundesliga, la notizia rimbalzata da As in tutto il mondo può essere una ...

Il Real Madrid punta forte su Luka Jovic : vicino l’accordo con l’Eintracht Francoforte sulla base di 60 milioni : Il Real Madrid punta forte su Luka Jovic per il ruolo di prima punta: i Blancos pronti a chiudere con l’Eintracht Francoforte sulla base di 60 milioni Sembra manchi solo l’ufficialità, poi Luka Jovic potrà dirsi un nuovo giocatore del Real Madrid. Secondo quanto riporta il media spagnolo ‘Sport’, il Real Madrid sarebbe pronto a chiudere con l’Eintracht Francoforte per una cifra vicina ai 60 milioni, 12 dei quali ...

Calciomercato Real Madrid : Zidane sorride - in arrivo un colpo dalla Germania : Secondo i quotidiani spagnoli, il Real Madrid ha ufficializzato in queste ore l’acquisto dell’attaccante dell’Eintracht Francoforte Luka JovicCalciomercato / Real Madrid / JOVIC / Zidane – Il lavoro di rifondazione del nuovo Real Madrid di Zinedine Zidane continua a grandi passi e, dopo aver ufficializzato Diego Militao dal Porto, nei Blancos è in arrivo un altro nuovo acquisto importante, ovvero Luka Jovic, ...