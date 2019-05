Rama X | il re di Thailandia dai tanti simboli | e dalle tante passioni

Thailandia - celebrazioni per Rama X : 8.12 Al via le celebrazioni in Thailandia per re Maha Vajiralongkorn, incoronato ufficialmente come Rama X.Tra complessi e sfarzosi riti indù e buddisti, il 66enne erede di Bhumibol Adulyadej, morto nel 2016 dopo 70 anni di regno, si è sottoposto alla cerimonia di purificazione reale e ha abbandonato la sua divisa militare bianca per indossare un abito dorato. E' il decimo monarca della dinastia Chakri, che regna dal 1782. Le celebrazioni per ...