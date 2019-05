Ragazza mette mi piace alla foto dell' amico | fidanzato la massacra di botte e

ilgiornale

(Di martedì 7 maggio 2019) Pina Francone L'orrore in Inghilterra, dove il mostro è stato arrestato e portato in galera per le barbarie commesseHa messo "mi" a unadi un suoe il suoè andato su tutte le furie: prima l'hata die poi ha cercato addirittura di cavarle gli occhi. Un orrore.Sono queste le barbarie commesse da Danny Bridges ai dannia sua compagna, "colpevole" di aver messo semplicemente "like" al post di un conoscente su Facebook. L'atroce vicenda a Whitstable, nel Kent, Inghilterra.Il 35enne, culturista e muratore, ha perso il senno e, come riportato dal Messaggero, ha colpito numerose volte la, prendendola a calci e pugni. Poi, non pagoe violenze, l'ha fatta prigioniera nel suo appartamento. È proprio qui che il bruto ha continuato a vessarla fisicamente e psicologicamente, arrivando addirittura al tentativo di cavargli ...

strraffaella : @marinapiva67 Quando una donna si mette in testa di combattere sul serio, non ce n'è per nessuno. Non vedo i volti… - superdaydreamer : @itsmeariannaa La tipa che ti ha scritto quel commento non solo non se la cava in comprensione scritta, ma è pure c… - DemiLov79936661 : @michy795 Ah,allora parlo con questa ragazza allora,non mi pare giusto che uno già sta in ansia ecc e si mette a dire queste bugie -