Quote Champions League | Ajax vicino alla finale che manca da 23 anni | a 1 33 su Sisal

(Di martedì 7 maggio 2019) L’è a un passo dall’impresa di conquistare ladia distanza di 23. Dopo aver eliminato due grandi favorite, Real Madrid prima e Juventus poi, gli olandesi hanno espugnato un altro stadio prestigioso come il nuovissimo Tottenham Stadium, vincendo per 1-0 con gli Spurs. Il risultato però tiene ancora in corsa gli inglesi a cui basta un golCrujiff Arena per ristabilire la parità. Gli esperti diMatchpoint puntano sull’che, forte di sei vittorie di fila tra coppa e campionato, è favorito anche per la gara di ritorno a 2.10, con il successo inglese che sale a 3.25 e il pareggio a 3.75. Ancora più marcato il vantaggio olandese nellesul passaggio turno, l’inè a 1.33, a 3.25 l’impresa degli uomini di Pochettino. Anche gli scommettitori puntano sugli olandesi, per l’86% saranno loro a staccare il pass per la ...

