Quota 100 | presentate circa 130 mila domande

Altro che Quota 100 - dipendenti della Camera in pensione a meno di 60 anni (ma per poco) : È la legge che consente ancora ad alcune decine di impiegati di Montecitorio e palazzo Madama di accedere a un esodo...

Pensioni anticipate e Quota 100 : presentate oltre 128mila domande : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 7 maggio 2019 vedono emergere nuovi dati rispetto al numero di richieste di accesso alla nuova Quota 100 ricevute dall'Inps. Nel frattempo dalla stampa emerge il caos certificati e la necessità di verificare con attenzione il proprio estratto conto contributivo prima di procedere con la richiesta di pensionamento, visto che in molti casi si rende necessario consolidare i versamenti attraverso specifici ...

Pensioni : Quota 100 - presentate 128.229 domande : Sono 128.229 le domande per l'accesso a quota 100 arrivate all'Inps, secondo i dati aggiornati alle ore 16 di ieri. In particolare, 42.192.

Quota 100 - Roma al top : Ammonta a 128.229 il numero delle domande presentate finora per accedere allo schema di anticipo pensionisti ' Quota 100 '. I dati, comunica l'Inps in una nota, sono aggiornati alle 16 di ieri. Al top ...

Pensioni : Quota 100 e rdc - gli interventi costeranno 133 miliardi in più : Quota 100 e reddito di cittadinanza potrebbero comportare un costo pari a 133 miliardi di euro in tre anni. È quanto emerso dal nuovo Documento di Economia e Finanza secondo il quale l'impatto sulla spesa potrebbe toccare i 94 miliardi. Come ormai noto, il famigerato meccanismo della Quota 100 resterà in vigore solo per il triennio 2019-2021 in cui la misura sarà solo in via sperimentale. Prevista una spesa che potrebbe superare i 133 ...

Pensioni ultime notizie : Quota 41 ok - ma Uil chiede correttivi a Quota 100 : Pensioni ultime notizie: Quota 41 ok, ma Uil chiede correttivi a Quota 100 Il governo ha lanciato a partire dal 2019 Quota 100, la nuova pensione anticipata che consente il pensionamento a tutti i lavoratori che hanno raggiunto 62 anni di età e 38 anni di contributi. L misura è sperimentale, visto che ha una durata triennale, fino al 2021. L’obiettivo finale, infatti, resta Quota 41 per tutti, ovvero la possibilità di andare in pensione con ...

Pensioni - Quota 100 : si parla di proroga ma i sindacati suggeriscono correzioni : Il famigerato sistema della Quota 100 è una misura in via sperimentale fino al 2021 mentre a partire dal 2022 potrebbe prendere piede l'uscita anticipata con il sistema della Quota 41, dando così la possibilità a migliaia di lavoratori di fruire del pensionamento dopo il raggiungimento di almeno 41 anni di anzianità contributiva indipendentemente dall'età anagrafica. I sindacati chiedono correzioni sulla Quota 100 Intanto, continuano i dibattiti ...

Pensioni Quota 100 e Rdc : diminuisce il numero di domande - risparmi per due-tre miliardi : Meno domande presentate per Quota 100 e Reddito di cittadinanza. Ad affermarlo è il quotidiano "Il Messaggero". Stando alle recenti stime del Governo giallo-verde, infatti, si risparmierebbero due-tre miliardi di euro da riutilizzare in altri interventi in materia previdenziale. Solo 124 mila domande presentate per Quota 100 Le varie forze politiche, intanto, mettono le mani avanti su come utilizzare i risparmi ottenuti dal calo delle domande ...

Reddito di cittadinanza e Quota 100 - richieste in calo : restano tre miliardi in cassa : Due-tre miliardi secondo una valutazione cauta, ma forse anche di più: i potenziali risparmi derivanti da Reddito di cittadinanza e Quota 100 si fanno sempre più concreti ed iniziano ad entrare nei ...

Pensioni ultima ora : Quota 100 verso le 290 mila domande per l’Inps : Pensioni ultima ora: Quota 100 verso le 290 mila domande per l’Inps Pensioni ultima ora: l’ultima fase della discussione intorno a Quota 100 si è molto concentrata sui numeri. Infatti moltissimi hanno provato ad analizzare nonché commentare il numero di domande ricevuto sino a questo momento dall’Inps. Il tutto con la finalità di valutare se le stime e le risorse stanziate con la Legge di Bilancio sono in linea con i numeri ...

Pensioni ultima ora : riforma Quota 100 e Fornero - scontro Cisl-M5S : Pensioni ultima ora: riforma Quota 100 e Fornero, scontro Cisl-M5S Pensioni ultima ora: “Rimettiamo al centro i lavoratori” è il titolo di un video che ha per protagonisti un gruppo di senatori del MoVimento 5 Stelle pubblicato simbolicamente il 1° maggio. Non a caso proprio nel giorno della Festa del Lavoro per ricordare alcune delle azioni prodotte dell’esecutivo gialloverde. Pensioni ultima ora, Il M5S rivendica “impegno ...

Pensioni : Quota 100 - per i sindacati la norma rischia di creare altri esodati : Quota 100 potrebbe creare un'ampia platea di esodati. E' questo il dilemma che si sta creando dopo le numerose istanze di prepensionamento presentate da migliaia di lavoratori al fine di godersi il meritato riposo. Con Quota 100, si potrebbe lasciare anticipatamente l'attività lavorativa a partire dai 62 anni di età anagrafica unitamente ai 38 anni di versamenti contributivi ma sussiste il rischio di escludere molti soggetti dalla misura. Quota ...

Pensioni : Quota 100 - la Uil chiede nuove modifiche alla misura : "Hanno cercato di farci dire che siamo contro Quota 100 e reddito di cittadinanza, noi non siamo contro, ma vorremmo correggere gli errori", lo ha detto il segretario generale della Uil, Carmelo Barbagallo, chiedendo un tavolo di confronto con il governo gialloverde al fine di discutere sui correttivi da apportare alla misura tanto ambita da migliaia di lavoratori italiani. Barbagallo chiede correttivi su Quota 100 Come ormai noto, la misura che ...