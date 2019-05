Questura | Polfer ha effettuato 12 628 controlli durante festività | 11 gli arresti e 38

romadailynews

(Di martedì 7 maggio 2019) Roma – Circa 12 mila e seicentoventotto persone controllate, 11, 38 denunciati in stato di liberta’; 250 pattuglie impiegate a bordo treno per i 627 treni scortati, 36 le contravvenzioni di cui 26 contestate in materia ferroviaria, 21 i minori rintracciati ed affidati alle rispettive famiglie e 3 le persone straniere accompagnate presso i Centri per il Rimpatrio poiche’ destinatari di un ordine di espulsione dal Territorio Nazionale.Questo e’ il bilancio dell’attivita’ della Polizia di Stato del Compartimento Polizia Ferroviaria del Lazio in virtu’ dell’intensificazione dei servizi di controllo del territorio ferroviario in occasione delle festivita’ pasquali e dei ponti di primavera che ha comportato l’impiego, su tutto il territorio regionale, di 1615 pattuglie di cui 111 in servizio di antiborseggio in abiti ...