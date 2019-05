Quando finisce la scuola? Date calendario scolastico 2018 2019 per ogni regione

scuolainforma

(Di martedì 7 maggio 2019)lae terminano le lezioni nel? Cosa prevede ildelle varie regioni? Il termine dellaè il momento più atteso per gli studenti. Dà il via a tre mesi circa di vacanza, che serviranno a rigenerarsi in vista dell’anno successivo. Per i docenti si tratta di un momento per rallentare i ritmi, dopo un annofaticoso. Da, la data in cuilacambia. Vediamo chi chiude i ponti con la(temporaneamente) prima degli altri, e chi invece lo farà per ultimo.laSecondo i calendari scolastici/19, laprima per gli studenti dell’Emilia Romagna. Gli ultimi ad andare in vacanza, invece, saranno ancora una volta gli studenti di Bolzano. Di seguito i dettagli delle7 giugno: Emilia Romagna 8 giugno: Abruzzo, Calabria, ...

