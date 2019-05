Programmi tv di Mercoledì 8 maggio | Ajax – Tottenham su Rai 1 e Sky Sport

Programmi TV di stasera - mercoledì 1 maggio 2019. Su Italia1 «Alice attraverso lo specchio» : Alice attraverso lo specchio Rai1, ore 20.35: Champions League Barcellona vs Liverpool Leo Messi da una parte, Momo Salah dall’altra, giusto per citare due tra le stelle di Barcellona e Liverpool, protagoniste della seconda semifinale di Champions League (l’altra è Tottenham-Ajax), la cui gara di andata è in programma questa sera nella spettacolare cornice di Camp Nou. Rai2, ore 21.20: La risposta è nelle stelle Film di George ...

STASERA IN TV - i Programmi televisivi di mercoledì 1° maggio 2019 : Su Rai 1 sta andando in onda l’incontro di calcio Atalanta – Fiorentina. Rai 2 trasmette il film La risposta è nelle stelle (regia di George Tillman Jr) con Scott Eastwood, Britt Robertson e Alan Alda. Luke è un campione di rodeo, ma la sua carriera ha avuto un brusco stop quando un toro l’ha disarcionato violentemente. Sophia è invece una studentessa di arte moderna che prende parte ad uno stage presso un’importante ...

Programmi tv di Mercoledì 1 maggio : Programmi tv di Mercoledì 1 maggio – Cosa c’è stasera in tv? Rai 1 ore 20:30 Barcellona – Liverppol Rai 2 ore 21:20 La risposta è nelle stelle Rai 3 ore 20:00 Concerto Primo maggio Canale 5 ore 21:40 Live non è la D’Urso Rete 4 ore 21:25 Ben Hur Italia 1 ore 21:20 Alice attraverso lo specchio 1a Tv La7 ore 21:15 Atlantide – Il Federale Tv8 ore 21:15 Masterchef All Stars Italia 1×07-08 1a Tv Free Nove ore 21:30 ...

Programmi TV di stasera - mercoledì 1 maggio 2019. Su Italia1 «Alice attraverso lo specchio» : Alice attraverso lo specchio Rai1, ore 20.35: Champions League Barcellona vs Liverpool Leo Messi da una parte, Momo Salah dall’altra, giusto per citare due tra le stelle di Barcellona e Liverpool, protagoniste della seconda semifinale di Champions League (l’altra è Tottenham-Ajax), la cui gara di andata è in programma questa sera nella spettacolare cornice di Camp Nou. Rai2, ore 21.20: La risposta è nelle stelle Film di George ...

Programmi TV di stasera - mercoledì 24 aprile 2019. Le Iene e Chi l’ha visto? trattano il caso Vannini : Le Iene, omicidio Vannini Rai1, ore 20.30: Coppa Italia 2018/19 Milan – Lazio (Semifinale Ritorno) Sarà Paolo Silvio Mazzoleni ad arbitrare, domani mercoledì 24 aprile alle 21, la semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Milan e Lazio, dopo lo 0-0 della partita di andata di 2 mesi fa allo Stadio Olimpico. Il fischietto bergamasco dirigerà per la 32^ volta i biancocelesti. Bilancio favorevole ai capitolini in virtù di 18 vittorie, 7 ...

STASERA IN TV - i Programmi televisivi di mercoledì 24 aprile 2019 : Anticipazioni sulla programmazione tv di STASERA, mercoledì 24 aprile 2019: Su Rai 1 alle ore 20.30 andrà in onda l’incontro di calcio Milan-Lazio. Rai 2 trasmetterà l’ultima puntata della fiction spagnola Il molo rosso. Su Rai 3, dopo l’episodio quotidiano di Un posto al sole, consueto appuntamento del mercoledì sera con i casi irrisolti di Chi l’ha visto?. Su Canale 5 serata all’insegna dell’intrattenimento vintage, con il film ...

Programmi TV di stasera - mercoledì 24 aprile 2019. Le Iene e Chi l’ha visto? trattano il caso Vannini : Le Iene, omicidio Vannini Rai1, ore 20.30: Coppa Italia 2018/19 Milan – Lazio (Semifinale Ritorno) Sarà Paolo Silvio Mazzoleni ad arbitrare, domani mercoledì 24 aprile alle 21, la semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Milan e Lazio, dopo lo 0-0 della partita di andata di 2 mesi fa allo Stadio Olimpico. Il fischietto bergamasco dirigerà per la 32^ volta i biancocelesti. Bilancio favorevole ai capitolini in virtù di 18 vittorie, 7 ...

Programmi tv di Mercoledì 24 aprile - semifinale di Coppa Italia su Rai 1 : Programmi tv di Mercoledì 24 aprile – Cosa c’è stasera in tv? Rai 1 ore 20:30 Milan – Lazio Coppa Italia Semifinali Rai 2 ore 21:20 Il Molo rosso – El Embarcadero 1×07-08 1aTv (qui le anticipazioni) Rai 3 ore 21:15 Chi l’ha visto? Canale 5 ore 21:40 Dirty Dancing Rete 4 ore 21:25 Lo Chiamavano Trinità Italia 1 ore 21:20 Le Iene Presentano – Omicidio Vannini La7 ore 21:15 Atlantide – Il Federale Tv8 ...

STASERA IN TV - i Programmi televisivi di mercoledì 17 aprile 2019 : Anticipazioni sulla programmazione tv di STASERA, mercoledì 17 aprile 2019: Rai 1 trasmette alle ore 20.30 l’incontro di Champions League Manchester City – Tottenham. Rai 2 dedica la serata alla serie spagnola Il molo rosso, con Alvaro Morte e Veronica Sanchez. Su Rai 3, dopo l’episodio quotidiano di Un posto al sole, Federica Sciarelli è alla guida del tradizionale appuntamento con Chi l’ha visto?. Su Canale 5 Barbara D’Urso presenta Live ...

Programmi tv di Mercoledì 17 aprile - chiude La Verità sul Caso Harry Quebert su Sky Atlantic : Programmi tv di Mercoledì 17 aprile – Cosa c’è stasera in tv? Rai 1 ore 20:30 Manchester City – Tottenham Rai 2 ore 21:20 Il Molo rosso – El Embarcadero 1×05-06 1aTv (qui le anticipazioni) Rai 3 ore 21:15 Chi l’ha visto? Canale 5 ore 21:40 Live non è la D’Urso Rete 4 ore 21:25 The Millionaire Italia 1 ore 21:20 Cattivissimo me 3 1a Tv La7 ore 21:15 Atlantide – Berlino 1989 Mexico 2019 breaking the ...

Programmi TV di stasera - mercoledì 17 aprile 2019. Su Italia 1 «Cattivissimo Me 3» : Cattivissimo Me 3 Rai1, ore 20.35: Champions League – Manchester City vs Tottenham Secondo atto in vista per Manchester City e Tottenham. Si ripartirà dall’1-0 conquistato dagli Spurs all’andata, grazie alla rete di Son, che dà alla squadra di Mauricio Pochettino un piccolo vantaggio. A dirigere la sfida sarà l’arbitro turco Cuneyt Cakir e nella squadra degli ufficiali di gara ci sarà anche un po’ di Italia: i VAR infatti ...

Programmi TV di stasera - mercoledì 10 aprile 2019. Su Italia 1 «Alice in Wonderland» : Mia Wasikowska in Alice in Wonderland Rai1, ore 20.35: Champions League Ajax-Juve Con Cristiano Ronaldo recuperato e titolare, ma senza Emre Can e col dubbio Chiellini, la Juve affronterà l’Ajax nell’andata dei quarti di Champions. Il ritorno del fuoriclasse portoghese consentirà ad Allegri di ricomporre il duo d’attacco con Mario Mandzukic, fresco di rinnovo contrattuale: alle loro spalle, nel 4-3-1-2 di partenza, agirà ...

STASERA IN TV - i Programmi televisivi di mercoledì 10 aprile 2019 : Anticipazioni sulla programmazione tv di STASERA, mercoledì 10 aprile 2019: Rai 1 trasmette alle 20.30 l’incontro calcistico di Champions League Ajax – Juventus. Rai 2 dedica la serata al secondo appuntamento con la serie spagnola Il molo rosso, con Alvaro Morte. Su Rai 3, dopo l’episodio quotidiano di Un posto al sole, Federica Sciarelli conduce Chi l’ha visto?. Su Canale 5 Barbara D’Urso è al timone di Live – Non è la D’Urso, con ospiti ...

Programmi TV di stasera - mercoledì 10 aprile 2019. Su Italia 1 «Alice in Wonderland» : Mia Wasikowska in Alice in Wonderland Rai1, ore 20.35: Champions League Ajax-Juve Con Cristiano Ronaldo recuperato e titolare, ma senza Emre Can e col dubbio Chiellini, la Juve affronterà l’Ajax nell’andata dei quarti di Champions. Il ritorno del fuoriclasse portoghese consentirà ad Allegri di ricomporre il duo d’attacco con Mario Mandzukic, fresco di rinnovo contrattuale: alle loro spalle, nel 4-3-1-2 di partenza, agirà ...