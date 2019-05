Probabili Formazioni Chelsea vs Eintracht Francoforte | Semifinale UEFA Europa League

lanotiziasportiva

(Di martedì 7 maggio 2019) Le, Ritorno; Giovedì 9 Maggio, ore 21.00– Sarà una delle due squadre che uscirà vincitore dal match in programma Giovedì 9 Maggio alle ore 21:00 allo Stamford Bridge di Londra, una delle finaliste dell’Come arrivano– I padroni di casa arrivano da una vittoria contro il Watford nell’ultima giornata della Premier. Gli uomini di Sarri in questo modo hanno conquistato l’accesso anticipato alla prossimaChampions, approfittando del rallentare delle altre squadre in lotta. I Blues sono forti del risultato dell’andata, 1-1 in Germania, ma vorranno cercare di evitare di subire un gol per rimettere tutto in ...

OA_Sport : #Italia-Austria, Europei #Under17 2019: orario d'inizio e come vederla in tv e streaming. Le probabili formazioni - OA_Sport : Liverpool-Barcellona, orario d'inizio e come vederla in diretta tv e streaming. Le probabili formazioni della semif… - zazoomblog : Italia-Austria Europei Under17 2019: orario d’inizio e come vederla in tv e streaming. Le probabili formazioni -… -