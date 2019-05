Privacy | sanzioni record nel 2018 | oltre 8 milioni “Allarme cybersicurezza sulla sanità”

ilfattoquotidiano

(Di martedì 7 maggio 2019) Evidenzia le criticità nei controlli sugli asili – soprattutto in relazione alla tutela dei minori -, solleva il tema dellanella sanità e della democrazia nella società digitale ricordando lo scandalo di Cambridge Analytica e il nodo della Cina, per la quale intravede il rischio di “totalitarismo digitale”. Nell’ultima relazione annuale del suo settennato alla guida dell’Authority della, il garante Antonello Soro traccia il bilancio del, sono stateleriscosse, il 115% in più rispetto al 2017. Tra i punti toccati anche la tutela dei dati personali nell’ambito del voto elettronico – che “rientra nell’autonomia delle associazioni politiche quale metodo di espressione, da parte degli iscritti, della propria volontà” – per evitare “rischi di violazione, profilazione, ...

