Primo promo del finale di Arrow 7 dopo il ritorno di un fantasma nella vita di Oliver

Il Bari promosso in C : il Primo traguardo di De Laurentiis con i giallorossi : Il primo importante successo del Bari di De Laurentiis. I giallorossi guadagnano la promozione in C con due giornate di anticipo grazie alla vittoria contro il Troina con rigore realizzato – per ironia della sorte – dall’attaccante napoletano Simone Simeri (travolto in area da Polizzi) nel primo tempo. Con questa, per Simeri, le reti segnate in questa stagione sono dodici. La squadra di Cornacchini, dopo una stagione per niente semplice, ...

Samsung Volley Cup A2 : ultima giornata della Pool Promozione - in palio il Primo posto in A1 : Nella corsa ai Play Off oltre a Zambelli e LPM Bam c’è anche la Golden Tulip che ospita il Cus Non sono bastate nove giornate di Pool Promozione, dopo le 18 di Regular Season, per eleggere la formazione che conquisterà il passaggio diretto in Serie A1. La Samsung Volley Cup di Serie A2 Femminile domenica pomeriggio vivrà il suo ultimo turno prima dei Play Off e i nodi da sciogliere sono ancora molti: Bartoccini Gioiellerie Perugia e ...

Ai nastri di partenza il Primo torneo di Super Smash Bros. Ultimate promosso da GameStopZing : Il primo torneo di Super Smash Bros. Ultimate promosso da GameStopZing parte dal Sud Italia per risalire in due mesi lo Stivale. Dal 31 marzo al 26 maggio i negozi di GameStopZing diventano infatti il terreno di scontro degli appassionati di Super Smash Bros Ultimate per Nintendo Switch. Otto tappe dal vivo (Catania, Palermo, Giuliano in Campania, Napoli, Roma, Roma, Verona e Piacenza) e una sfida finale sarà giocata in diretta sul canale Twitch ...