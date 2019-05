Previsioni astrologiche 8 maggio | Ariete irascibile | Leone soddisfatto

Previsioni astrologiche del 7 maggio : Vergine soddisfatta - Sagittario romantico : Martedì 7 maggio il Sole, Urano e Mercurio saranno in Toro, mentre la Luna e Marte si troveranno nel segno dei Gemelli. Intanto Giove continuerà a sostare in Sagittario, nel frattempo Plutone e Saturno saranno nei gradi del Capricorno. Nell'undicesima casa del Cancro ci sarà il Nodo Lunare. Di seguito le Previsioni astrologiche per i 12 segni zodiacali....Continua a leggere

Previsioni astrologiche del 6 maggio : Leone innamorato - Gemelli corteggiato : Lunedì 6 maggio 2019 troveremo Marte e il Nodo Lunare nel segno del Cancro, mentre Urano e il Sole si troveranno in Toro. Nettuno nel segno dei Pesci e Plutone con Saturno rimarranno sui gradi del Capricorno. La Luna e Giove sosteranno in Sagittario. Di seguito le Previsioni astrologiche per i 12 segni zodiacali. Gemelli corteggiato Ariete: distratti. Gli Astri poco concilianti potrebbero appannare le idee dei nativi, che di conseguenza ...

Previsioni astrologiche 4-5 maggio : weekend 'top' per Toro e Capricorno : Durante il fine settimana dal 4 al 5 maggio 2019, il Sole, la Luna e Urano si troveranno nel segno del Toro, mentre Venere e Mercurio saranno in Ariete. Marte continuerà il suo transito in Gemelli come Nettuno, che proseguirà il suo moto nel segno dei Pesci. Giove si troverà in Sagittario e il Nodo Lunare sarà nel Cancro. Saturno e Plutone continueranno a percorrere i gradi del Capricorno. Di seguito le Previsioni astrologiche per i 12 segni ...

Previsioni astrologiche del 3 maggio : amore in pole position per Leone - Acquario narciso : Venerdì 3 maggio 2019 troviamo il Sole ed Urano in Toro mentre Nettuno sosterà in Pesci. Giove nel segno del Sagittario e Plutone assieme a Saturno si troveranno nei gradi del Capricorno. Il Nodo Lunare si troverà nell'ottava casa del segno del Cancro e Marte continuerà il suo moto in Gemelli. La Luna, Mercurio e Venere rimarranno in Ariete. Di seguito le Previsioni astrologiche per i 12 segni. Nuove conoscenze per i Gemelli Ariete: confusi. Le ...

Previsioni astrologiche del 2 maggio : Toro intraprendente - Bilancia loquace : Giovedì 2 maggio 2019 la Luna, il Sole e Urano si troveranno nel segno del Toro, mentre Venere e Mercurio nei gradi dell'Ariete. Plutone e Saturno stabili in Capricorno, con Giove che stazionerà in Sagittario. Di seguito le Previsioni astrologiche per i 12 segni. Toro risoluto Ariete: confusi. Le posizioni astrali poco concilianti potrebbero appannare l'acume dei nativi, rendendoli confusi, specialmente in ambito amoroso. Lavoro in secondo ...

Previsioni astrologiche del 1° maggio : Leone esuberante - Acquario versatile : Mercoledì 1° maggio il Sole ed Urano si troveranno in Toro mentre Saturno e Plutone continueranno il loro moto in Capricorno. Giove sarà in Sagittario e la Luna assieme a Venere e Mercurio stazioneranno in Ariete. Il Nodo Lunare si troverà nel segno del Cancro e Marte sarà nei Gemelli. Di seguito le Previsioni astrologiche dei 12 segni zodiacali. Divergenze lavorative per il Cancro Ariete: conflitti amorosi. La Luna nel loro segno andrà a ...

Previsioni astrologiche del 30 aprile : creatività per Gemelli - Sagittario energico : Martedì 30 aprile 2019 Urano e il Sole si troveranno nel segno del Toro, mentre Nettuno e la Luna stazioneranno in Pesci. Venere e Mercurio stazioneranno in Ariete e il Nodo Lunare sarà in Cancro con Marte in Gemelli. Di seguito le Previsioni astrologiche per i 12 segni zodiacali. Gemelli creativo Ariete: nervosi. Le posizioni planetarie risulteranno poco concilianti per i nativi, che potrebbero inasprire i rapporti con i colleghi per questioni ...

Previsioni astrologiche fino al 5 maggio : Ariete fiacco - Capricorno romantico : Nella settimana che va dal 29 aprile al 5 maggio, Sole e Urano si troveranno nel segno del Toro e la Luna viaggerà dai gradi dei Pesci a quelli del Toro. Nettuno stabile in Pesci come Venere e Mercurio, che continueranno il loro moto in Ariete. Giove rimarrà in Sagittario e anche il Nodo Lunare permarrà nei gradi del Cancro. Marte sarà in Gemelli e Saturno. Di seguito le Previsioni astrologiche per i dodici segni zodiacali. Ariete ...

Previsioni astrologiche del 29 aprile : Leone raggiante - Acquario divertente : Lunedì 29 aprile 2019 la Luna e Nettuno si troveranno in Pesci, mentre Saturno e Plutone stabili in Capricorno. Il Nodo Lunare nella decima casa del Cancro e Giove nel segno del Sagittario. Marte stazionerà in Gemelli, mentre Mercurio e Venere si troveranno in Ariete. Di seguito le Previsioni astrologiche per i 12 segni zodiacali. Toro sereno in amore Ariete: confusi. Gli influssi planetari del primo giorno settimanale potrebbero appannare ...

Previsioni astrologiche del 27 e 28 aprile : fine settimana top per l'Acquario : Nel weekend del 27 e 28 aprile 2019 troviamo la Luna transitare in Acquario mentre il Sole ed Urano si troveranno nel segno del Toro. Giove sarà sui gradi del Sagittario e Plutone assieme a Saturno stazioneranno in Capricorno. Il Nodo Lunare nel segno del Cancro, nel frattempo Marte continuerà il suo moto in Gemelli. Venere e Mercurio saranno in Ariete. Di seguito le Previsioni astrologiche per i 12 segni zodiacali. Cancro raggiante Ariete: ...

Previsioni astrologiche del 26 aprile : Acquario romantico - Vergine confusa : Venerdì 26 aprile 2019 Marte si troverà in Gemelli e la Luna transiterà in Acquario. Saturno e Plutone nel segno del Capricorno, il Sole con Urano transiteranno nel segno del Toro. Di seguito le Previsioni astrologiche dei 12 segni zodiacali. Gemelli passionale Ariete: ostinati. Sarà molto complicato per le persone vicine ai nativi farli smuovere dalle loro convizioni, questo perchè risulteranno oltremodo ostinati. Toro: produttivi. Le posizioni ...

Paolo Fox - oroscopo di oggi 25 aprile : Previsioni astrologiche : oroscopo Paolo Fox, 25 aprile 2019: le previsioni di oggi a I Fatti Vostri L’oroscopo di Paolo Fox è uno dei momenti più attesi e seguiti de I Fatti Vostri, la storica trasmissione ideata e diretta da Michele Guardì che va in onda su Raidue dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13. Paolo Fox ha appena svelato le previsioni di oggi 25 aprile 2019. Ieri Fox ha assegnato cinque stelle al Toro, allo Scorpione e ai Pesci. Prima ...

Previsioni astrologiche del 25 aprile : Sagittario e Toro fortunati : Domani 25 aprile troviamo la Luna, Saturno e Plutone stazionare nel Capricorno mentre Urano e ll Sole si troveranno nei gradi del Toro. Il Nodo Lunare sarà in Cancro e Marte nel segno dei Gemelli. Venere e Mercurio in Ariete e Nettuno continuerà il suo moto in Pesci. Di seguito le Previsioni astrologiche per i 12 segni zodiacali. Fortuna per il Toro Ariete: umore sottotono. Il giovedì dei nativi potrebbe abbassare inesorabilmente il loro umore ...

Oroscopo Paolo Fox di oggi 17 aprile 2019 : Previsioni astrologiche : Paolo Fox, Oroscopo di mercoledì 17 aprile: le previsioni di oggi Torna il consueto appuntamento con l’Oroscopo di Paolo Fox che ha appena svelato in diretta dalla piazza de I Fatti Vostri le previsioni di oggi 17 aprile 2019. Mercurio entra nel segno dell’Ariete cui seguirà anche Venere dando una sferzata di energia ai segni di fuoco. I bambini che nascono in questi giorni saranno vivaci e affascinanti. Quali saranno i segni più ...