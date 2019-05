Presa la banda dei rom specializzata nei furti in casa ai danni degli anziani

ilgiornale

(Di martedì 7 maggio 2019) Pina Francone I carabinieri di Ancona hanno arrestato quattro donne di etnia rom con l'accusa di associazione a delinquereladella ladre romneiinin tutt'Italia. I carabinieri del comando provinciale di Ancona, infatti, hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere (emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ancona, su richiesta della procura cittadina), nei confronti di quattro donne nomadi, accusate di associazione a delinquere finalizzata alla commissione dipluriaggravati, in concorso, e indebito utilizzo di carte di credito e di pagamentoGli uomini dell'Arma della compagnia di Osimo, così come riportato dall'Adnkronos, hanno indagato sulle furfanti per sei mesi: stando a quanto emerso dagli accertamenti dei militari, le donne di etnia rom sarebbero appunto le responsabili di oltre ...

DefeatBaizuos : Caserta: presa una banda di romeni che effettuava rapine con la tecnica della spaccata. - infoitsport : Bucciantini: 'Juventus presa a schiaffi da una banda di ragazzini. Allegri paga la posizione contro Sarri' - davideinno85 : RT @TUTTOJUVE_COM: Bucciantini: 'Juve presa a schiaffi da banda di ragazzini. Insensato vincere senza giocare bene' -