Premier League | corsa a due tra Manchester City e Liverpool Gli scenari e i precedenti

Premier League : Kompany regala al City il sorpasso sul Liverpool. Leicester ko : ROMA - Finale di Premier League sempre più appassionante con il Manchester City che effettua il controsorpasso sul Liverpool in classifica quando mancano soli 90' al termine di questa stagione.

Premier League - corsa alla Champions : festa Chelsea - Red Devils out : Manca ancora una giornata alla conclusione della Premier League. Turno in cui verranno emessi diversi verdetti: dalla vincitrice del titolo alle posizioni valide per la qualificazione alle coppe europee. A novanta minuti dalla conclusione del campionato, questa è la situazione dal terzo al sesto posto.Chelsea (71 punti)Con la vittoria per 3-0 conquistata a Stanford Bridge contro il Watford, i Blues hanno conquistato l’accesso alla ...

Premier League - Higuain gol e Chelsea terzo. Stop United a Huddersfield : Il Chelsea supera il Watford, scavalca in classifica il Tottenham e si porta al 3° posto, a +1 dagli uomini di Pochettino. Dopo un primo tempo complicato, gli uomini di Sarri indirizzano la sfida in ...

Juventus : due obiettivi in Premier League secondo Rai Sport - tra questi ci sarebbe Salah : La sconfitta nei quarti di finale di Champions League contro l'Ajax è stata sicuramente pesante per la Juventus ed ha messo in evidenza alcuni limiti qualitativi di una rosa che ha bisogno di ulteriori giocatori di livello internazionale. La dirigenza bianconera dovrà però confrontarsi anche con i possibili problemi di Fair Play Finanziario, proprio per questo potrebbe essere costretta ad almeno un paio di cessioni eccellenti. Per quanto ...

Risultati Premier League - il Cardiff perde e retrocede : Risultati Premier League – Il Cardiff retrocede dopo la sconfitta interna contro il Crystal Palace (2-3), il club gallese rimane a 31 punti e non può più rimontare 4 punti di distanza dalla penultima a una giornata dalla conclusione, già retrocesse Fulham e Huddersfield. Risultati 37^ GIORNATA VENERDI’ Everton – Burnley 2-0 SABATO Bournemouth – Tottenham 1-0, West Ham – Southampton 3-0, Wolverhampton – ...

Premier League - vincono Wolverhampton e West Ham : Si sono concluse due importanti partite di Premier League. Vittorie interne per Wolverhampton e West Ham su Fulham e Southampton. I Wolves, al Molineux Stadium, si sono imposti per 1-0 sul Fulham grazie alla rete di Dendoncker; mentre i londinesi, all’Olympic Stadium, per 3-0 sul Southampton con la doppietta di Arnautovic e il sigillo di Fredericks. SEGUI CALCIOWEB PER LE ULTIME NOTIZIE IN TEMPO REALE Per le squadre –> Tutte le ...

Premier League : i risultati della 37giornata. Spurs ko a Bournemouth : Cinque gare di Premier League in programma nella giornata di sabato, e non bisogna attendere il posticipo serale del Liverpool per avere la notizia della giornata. Infatti, il Tottenham è uscito ...

Premier League - Tottenham sconfitto dal Bournemouth : Champions a rischio per gli Spurs : La squadra di Pochettino viene stesa dal Bournemouth, un ko che mette a rischio la partecipazione degli Spurs alla prossima Champions Il Tottenham finisce al tappeto in casa del Bournemouth e si complica la vita nella lotta per un posto in Champions League. Nella penultima giornata di Premier League, gli Spurs son caduti a causa del gol dell’olandese Aké al 91′. La squadra di Pochettino ha pagato la doppia inferiorità numerica ...

Premier League : il Tottenham crolla in 9 a Bournemouth - il Chelsea prepara il sorpasso : Accade di tutto in Bournemouth-Tottenham , gara del 37esimo turno di Premier League . Finisce 1-0 per i padroni di casa grazie a un colpo di testa di Nathan Aké . Gli Spurs, dopo un primo tempo ...

Manchester City-Liverpool - chi vince la Premier League? : Liverpool fans PA Sport ...O forse no? Il Manchester City era e resta padrone del proprio destino, e solo Leicester o Brighton possono dare una mano alla causa del Liverpool . Con due vittorie ...