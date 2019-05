Porto di Trieste | approvato Rendiconto Generale 2018 da Comitato gestione AdSP

Porto di Trieste - libro "La nuova Via della Seta. Voci italiane sul Progetto globale cinese" : La Sala Rossa della Torre del Lloyd di Trieste lunedì 29 aprile alle 18:00 ospiterà la presentazione del libro "La nuova Via della Seta. Voci italiane sul Progetto globale cinese" di Francesco De ...

Accordo Porto Trieste-China Communication Construction Company : Accordo di cooperazione tra "Porto di Trieste" e Gruppo cinese "China Communication Construction Company, CCCC," . L'Accordo firmato a Roma oggi sabato 23 marzo 2019 favorirà la realizzazione di ...

Porto di Trieste - via libera all'acordo con CCCC : Firmato oggi a Roma l'accordo di cooperazione tra il Porto di Trieste e il gruppo cinese China Communication Construction Company - CCCC che favorirà l'infrastrutturazione in Centro Europa e aumenterà ...

Italia-Cina - perchè il Porto di Trieste è così strategico per Pechino : L'arrivo in Italia del presidente cinese Xi Jinping, che si prepara a firmare il memorandum of understanding con lo Stato italiano, apre la strada a diversi, e più specifici, accordi tra i due Paesi, che comprendono anche le intese tra China communications construction company (Cccc), braccio operativo del Governo cinese sulle infrastrutture, e due dei principali porti italiani: Genova e Trieste...

Italia-Cina - per il Porto di Trieste un'occasione di crescita - : L'interesse del colosso orientale ha messo d'accordo in maniera trasversale politica, imprenditoria e enti locali

Trieste festeggia i 300 anni del suo Porto franco : Il 18 marzo 1719 l'Imperatore Carlo VI d'Asburgo diede i natali al Porto franco di Trieste, un importante e fondamentale scalo marittimo europeo di merci e passeggeri che nel corso dei secoli che ha ...