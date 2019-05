Playoff Serie C | l’analisi degli accoppiamenti | le possibili sorprese e le favorite al

VIDEO Basket - NBA Playoff 2019 : Houston difende il fattore campo e supera Golden State - serie in perfetta parità sul 2-2 : Lo spettacolo dei Playoff NBA 2019 non si ferma neppure per un momento. Nella combattuta e appassionante sfida che nella notte italiana ha messo di fronte Houston Rockets e Golden State Warriors gli uomini di Mike D’Antoni sono riusciti a conquistare la seconda vittoria consecutiva imponendosi con il punteggio finale di 112-108 e ristabilendo la assoluta parità nella serie dopo le prime quattro partite. James Harden (38 punti e 10 ...

Calcio - Playoff Serie C/ La Reggina sfiderà il Monopoli - entra anche il Rende decimo - se la vedrà con il Potenza : Nell'ultima giornata di campionato la Reggina acquisisce 3 punti a tavolino contro il Matera e conferma ovviamente la settima posizione. sfiderà il Monopoli dell'ex Scienza che ha travolto il Siracusa e conclude ottavo. Match in programma domenica al Granillo di Reggio Calabria, agli Amaranto basta un pari, i pugliesi devono vincere. La sorpresa arriva da ...

Serie D - in vista dei Playoff è già polemica tra Trastevere e Sassari Latte Dolce : Terminata la stagione regolare, è tempo di spareggi in Serie D. Nel girone G si affronteranno Trastevere e Sassi Latte Dolce, che hanno chiuso rispettivamente al terzo e quarto posto ma che hanno già giocato ieri pareggiando per 1-1. Prima che si riaffrontino ai playoff, però, è già polemica. La ricostruzione. A dare fastidio alla dirigenza della squadra romana, il fatto che il club sardo abbia chiesto di posticipare l’inizio della ...

Basket - Serie A 2019 : le ipotesi di parità all’ultima giornata. Tutti i possibili scenari in vista dei Playoff scudetto : Sono state pubblicate nella mattina le ipotesi di parità in vista dell’ultima partita della stagione regolare di Serie A 2018-2019. Soltanto tre verdetti sono certi: il primo posto di Milano, il secondo di Cremona e il terzo di Venezia, che può raggiungere la Vanoli, ma non superarla, poiché nella sconfitta di ieri si è vista anche ribaltare la differenza canestri che l’avvantaggiava. Il calcolo attuale delle situazioni di parità ...

Serie B : campionato all'ultimo respiro - patron del Pescara chiede slittamento dei Playoff : In Serie B, la 37a e penultima giornata della regular season si chiuderà col posticipo serale di questo lunedì, con l'emozionante sfida allo 'Zaccheria' di Foggia tra i locali ed il Perugia, in una gara che potrebbe decidere, per le due contendenti, le sorti del campionato. E' un finale di stagione che stabilirà, nell'ultima giornata, la squadra che accompagnerà il Brescia in Serie A e chi sarà la terza squadra a retrocedere, prima della disputa ...

Catania - esonerato Novellino : in panchina torna Sottil per i Playoff di Serie C : Ancora un cambio in panchina per il Catania . Il pareggio interno contro il Rieti nell'ultima giornata del girone C di Serie C è costato caro a Walter Novellino , che è stato sollevato dall'incarico ...

NBA Playoff : Toronto e Denver pareggiano sul 2-2 la serie delle semifinali : ROMA - Toronto e Denver pareggiano sul 2-2 la serie delle semifinali dei play-off di Nba rispettivamente contro Philadelphia e Portland . In gara-4, nella notte italiana, i Raptors si aggiudicano per ...

Basket - NBA Playoff 2019 : Leonard trascina Toronto in casa di Philadelphia! Denver sbanca Portland - entrambe le serie in perfetta parità : Arrivano due successi esterni nella notte dedicata alla gara-4 delle semifinali dei Playoff NBA 2019. Toronto si impone in casa di Philadelphia grazie ad una prestazione da autentico fuoriclasse di Kawhi Leonard, mentre Jamal Murray e Nikola Jokic sono gli artefici principali della vittoria di Denver sul campo di Portland. entrambe le serie si trovano al momento sul punteggio di 2-2, in attesa delle ultime partite che faranno la differenza e ...

Playoff Nba – Leonard e Murray super : Raptors e Nuggets portano le serie in parità : serie sulla parità: i Raptors e i Nuggets trionfano in Gara-4 di semifinale di Conference Continua lo spettacolo dei Playoff NBA: è andata in scena ieri sera Gara-4 di semifinale di Conference tra Philadelphia 76ers e Toronto Raptors. Brutta sconfitta per i padroni di casa che non sono riusciti ad approfittare del vantaggio, vedendo la serie tornare sulla parità. Ottima prestazione dei Raptors, che hanno lottato con grinta per non ...

Playoff NBA - Jokic-Murray trascinano Denver in gara-4 : 2-2 nella serie con Portland : Portland Trail Blazers-Denver Nuggets 112-116 I Nuggets sono stati abili nel corso di tutta la stagione a riportarsi immediatamente in carreggiata, anche dopo un brutto colpo, e in gara-4 contro ...

Serie D - i verdetti dell’ultima giornata e gli accoppiamenti Playoff e playout : Si è conclusa l’ultima giornata di Serie D, la quarta divisione italiana. Emessi i verdetti della stagione tra promozioni, playoff e playout. GIRONE A Lecco promosso in Serie C Sanremo, Savona, Ligorna e Inveruno ai play-off Sestri Levante e Arconatese ai play-out Pro Dronero, Stresa e Borgaro retrocesse in Eccellenza accoppiamenti PLAY-OFF Sanremo – Inveruno Savona – Ligorna accoppiamenti PLAY-OUT Sestri Levante – ...

Basket - 29a giornata Serie A 2018-2019 : Milano vince la regular season - Cremona è seconda. Che lotta per i Playoff! : La ventinovesima giornata porta i primi verdetti della stagione. L’Olimpia Milano ha vinto la regular season e avrà il vantaggio del fattore campo per tutti i playoff. Per la squadra di Simone Pianigiani è stata decisiva la vittoria al supplementare sul campo della Dolomiti Energia Trentino per 79-77 grazie soprattutto ai 18 punti di Mike James, uscito però per un infortunio alla caviglia alla fine dell’ultimo quarto. Trento ha avuto ...

Risultati Serie A Basket – La penultima giornata regala spettacolo : Cantù in zona Playoff - l’Olimpia Milano trionfa all’overtime : I Risultati da tutti i campi d’Italia per la penultima giornata della Serie A maschile di pallacanestro Una serata pazzesca dai parquet di tutt’Italia per la penultima giornata della Regular season della Serie A di Basket. Brindisi ha trionfato in trasferta, in casa dell’Avellino, col punteggio di 83-87, senza alcun grosso stravolgimento in classifica. Importante vittoria per Cantù, che balza tra le migliori otto grazie ...

Serie C - Girone C : il quadro dei Playoff e del playout : Ultima giornata per il Girone C della Serie C. Arrivano i verdetti e si delinea il quadro di playoff e playout della terza Serie del campionato italiano. Juve Stabia promossa in Serie B Trapani al secondo turno fase play-off nazionale Catanzaro al primo turno fase play-off nazionale Catania al secondo turno fase play-off Girone Potenza, Virtus Francavilla, Reggina, Monopoli, Casertana e Rende ai play-off Bisceglie e Paganese ai ...