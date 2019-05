Playoff NBA – Brett Brown elogia Kawhi Leonard | “tira come Kobe Bryant | giocatore

Playoff NBA - Boston nei guai : il peggior Kyrie Irving nel peggior momento possibile : Alla vigilia di gara-4, un po' tutti si aspettavano una reazione veemente da parte dei Boston Celtics. Dopo il brutto ko in gara-3, la squadra di coach Stevens aveva la possibilità di pareggiare la ...

NBA Playoff - Harden ne fa 38 : 2-2 tra Golden State e Houston. Boston ko : ROMA - Delle quattro semifinali di Conference, solo una serie non è in parità: quella tra Milwaukee Bucks e Boston Celtics . Dopo aver perso la prima partita, Giannis Antetokounmpo e compagni hanno ...

Nba Playoff - Houston pareggia sul 2-2 con Golden State : E il 112-108 in gara-4 fa tutta la differenza del mondo. Perché la squadra di Mike D'Antoni adesso sa come si battono i campioni, perché James Harden con 38 punti e 10 rimbalzi in gara-4 ha ...

Playoff NBA - Houston-Golden State 112-108 gara-4 : Harden supera Durant - pareggio Rockets : Houston Rockets-Golden State Warriors 112-108 Golden State ancora una volta vince il primo quarto, come sempre fatto fin qui nella serie, +3 in gara-4, ma quando mette in campo la propria second unit ...

Basket - NBA Playoff 2019 : i Milwaukee Bucks volano sul 3-1 con Antetokounmpo - gli Houston Rockets raggiungono i Golden State Warriors sul 2-2 : La notte delle semifinali di Conference, in NBA, regala un verdetto che sembra avvicinarsi sempre di più e un altro che, invece, è in ogni caso rinviato alla sesta partita. Andiamo a vedere cos’è successo nei due incontri giocati stanotte. I Milwaukee Bucks vincono al TD Garden contro i Boston Celtics per 101-113 e si guadagnano la possibilità di tornare in finale di Eastern Conference a 18 anni dall’ultima volta (in cui furono i ...

Risultati Playoff NBA – La notte di Harden e Antetokounmpo : pari Rockets - 3-1 Bucks! : Gli Houston Rockets superano i Golden State Warriors grazie ad un super James Harden e rimettono la serie in parità, la prova di Antetokounmpo regala il 3-1 ai Bucks sui Celtics: i Risultati dei Playoff NBA Big match e grandi emozioni nella notte italiana per gli appassionati del basket NBA. Di scena due semifinali di Conference caldissime, capaci di regalare spettacolo e verdetti importanti. È la notte di James Harden che colleziona 38 ...

Playoff NBA - Boston-Milwaukee Gara-4 101-113 : Giannis dice 39 - i Bucks vanno sul 3-1 : Dopo gara-3, Giannis Antetokounmpo aveva detto che i Milwaukee Bucks avevano fatto "il loro lavoro" nel portare a casa almeno una vittoria da Boston, e che tutto quello che sarebbe arrivato in Gara-4 ...

Playoff NBA – La madre di Draymond Green attacca Stephen Curry : il meme è umiliante! [FOTO] : La madre di Draymond Green prende in giro Stephen Curry sui social dopo la brutta prestazione in Gara-3 contro i Rockets: il meme di scherno diventa virale Stephen Curry è stato bersagliato da più parti al termine di Gara-3 della semifinale di Conference contro gli Houston Rockets. Il playmaker dei Golden State Warriors ha giocato una gara ben al di sotto delle sue potenzialità, rendendosi protagonista di un goffo errore durante una ...

Playoff NBA - Golden State aspetta il 'vero' Steph Curry per gara-4 : Questa notte a partire dalle 3.30 in diretta su Sky Sport NBA scopriremo se ne saranno in grado.

NBA Playoff - Marcus Smart ha recuperato : rientra in gara-4 contro Milwaukee? : Dopo l'ultimo allenamento il recupero sembra completato e Marcus Smart "spera" di poter tornare abile e arruolabile nella sfida più importante della stagione dei Celtics. Non poteva esserci notizia ...

Playoff NBA – Draymond Green - lo slalom fra le sexy cheerleader dei Rockets diventa virale! [VIDEO] : Draymond Green finisce nel bel mezzo della coreografia delle cheerleader degli Houston Rockets: il goffo slalom nel tentativo di evitarle diventa subito virale sui social Gara-3 della semifinale di Conference fra Houston Rockets e Golden State Warriors è stata decisiva per il prosieguo della serie. La franchigia texana è riuscita a mantenere il fattore campo nella prima delle due gare casalinghe, accorciando il punteggio che la vede sotto ...

Guida ai Playoff NBA : pronostici del 07/05/2019 : Boston Celtics – Milwaukee Bucks ore 01:00Siamo sul risultato di 1-2 per i Bucks, che ora si trovano davanti ad un bivio importantissimo: portarsi sul 1-3 e mettere una mezza ipoteva sul turno, oppure dare la possibilità ai Celtics di riaprire i giochi. Le quote (1,80 contro il 2.00 dei Bucks) danno Boston favorita, ma in una partita come questa l’unica cosa che possiamo aspettarci è un Over 210. Houston Rockets – ...

Playoff NBA - Joel Embiid non sta in piedi : flebo per giocare gara-4 : No, la gara-4 di Joel Embiid è stata tutta un'altra cosa rispetto alla dominante prestazione di gara-3. Il motivo è presto spiegato: il centro camerunense era reduce da una notte in bianco che lo ha ...

Nba Playoff - Portland-Denver : le 5 sentenze di gara-4 : I Nuggets risorgono dalle ceneri della sconfitta al 4° overtime di gara-3 mostrando di avere fiato, carattere e qualità necessarie per espugnare il parquet dei Blazers e tornare a Denver con la serie ...