Piazza Affari | brillante l' andamento di Piaggio

Piazza Affari : preme sull'acceleratore Fiera Milano : Prepotente rialzo per illeader in italia nel settore della gestione e organizzazione di manifestazioni fieristiche e congressi , che mostra una salita bruciante del 2,71% sui valori precedenti. A ...

Piazza Affari : mette il turbo Interpump : Rialzo per il costruttore di pompe ad alta pressione , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 2,51%. La trendline del titolo su base settimanale si muove ...

Piazza Affari : vendite diffuse su doBank : Si muove in profondo rosso il Gruppo specializzato nei servizi per la gestione dei crediti problematici , che è in forte flessione, mostrando una perdita del 4,84% sui valori precedenti. L'andamento ...

Piazza Affari : sell-off per Danieli : Aggressivo avvitamento per la multinazionale friulana , che tratta in perdita del 2,18% sui valori precedenti. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Danieli evidenzia un andamento più ...

Piazza Affari : le vendite travolgono CIR : Ribasso scomposto per la holding italiana , che esibisce una perdita secca del 2,57% sui valori precedenti. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE Italia Mid ...

Zignago Vetro in caduta libera a Piazza Affari : Aggressivo ribasso per il produttore di contenitori in Vetro , che passa di mano in perdita del 3,04%. Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap , su base settimanale, si nota che ...

Il settore servizi per la finanza a Piazza Affari si muove verso il basso - -2 - 92% - : Andamento depresso per il comparto dei servizi finanziari in Italia . Un andamento che non sorprende dopo il netto calo registrato dal comparto servizi per la finanza europeo . Il FTSE Italia ...

STMicroelectronics - crollano le quotazioni a Piazza Affari : Aggressivo avvitamento per l' azienda italo-francese di semiconduttori , che tratta in perdita del 3,32% sui valori precedenti. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'...

Piazza Affari : i venditori si accaniscono su Unieuro : Ribasso scomposto per il maggior distributore di elettronica di consumo ed elettrodomestici , che esibisce una perdita secca del 3,83% sui valori precedenti. L'andamento di Unieuro nella settimana, ...

Borse - Piazza Affari -1 - 6% su annuncio di nuovi dazi Usa-Cina. Shanghai chiude a -5 - 58% : Giornata che si annuncia tesa per le Borse: a Milano Piazza Affari apre con un calo di 2 punti percentuali, Parigi a -1,8, Madrid a -1,7. Ma a soffrire maggiormanente la fine della tregua tra Usa e Cina sui dazi sono le Borse cinesi e quelle asiatiche: l'indice composite di Shangai cade del 5,58%, dopo aver segnato anche un passivo superiore al 6%, quello di Shenzen crolla del 7,2%...

Piazza Affari in positivo - FCA mostra i muscoli : Milano chiude l'ultima seduta della settimana sopra la parità, +0,24% a 21.763,48 punti per il Ftse Mib, spinta dal rally di FCA nel giorno della trimestrale. Più che i conti, il titolo ha ...

Piazza Affari sopra la parità - rally di Fca : 'Credo che nei prossimi due o tre anni, nel mondo, ci saranno interessanti opportunità da cogliere per il gruppo Fca ai fini dello sviluppo del business', ha riferito il manager. Acquisti anche sui ...