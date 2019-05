Peugeot in crescita e controtendenza anche ad aprile sul mercato italiano

Peugeot : febbraio e primo bimestre in crescita rispetto al 2018 : Dopo un gennaio da record, febbraio conferma numeri di grande rilievo per Peugeot in Italia, con una quota complessiva al 6,4% tra autovetture e veicoli commerciali. Guardando al primo bimestre appena concluso, Peugeot chiude in forte controtendenza rispetto al calo del mercato autovetture (-4,85%) e assesta la quota al 6,6%. Nel solo mercato dei veicoli commerciali, Peugeot chiude febbraio sostanzialmente ...