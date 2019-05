Perché questa legge di Bilancio lascia il sud Italia sempre più indietro

Pjanic : 'Puntare ad obiettivi più importanti Perché questa squadra lo può fare' : Ieri sera San Siro è stato palcoscenico del derby d'Italia, terminato sull'1-1. La gara è stata combattuta, nonostante la Juventus abbia già conquistato l'ottavo scudetto consecutivo. In coda alla gara Miralem Pjanic, uno dei mattatori della gara, ha esaminato il match, nell’intervista rilasciata alla stampa. L'analisi del match Il centrocampista ha evidenziato che nel primo tempo l'Inter ha meritato il vantaggio perché ha giocato meglio, poi ...

Kiss Kiss Napoli – Del Genio : “Non capisco Perché c’è tanta insistenza nel definire fallimentare questa stagione” : Il giornalista Paolo Del Genio, ha risposto a delle domande sulla stagione del Napoli, nel corso di Kiss Kiss Napoli. Le sue impressioni: Fare processi dopo una stagione che, per quanto possa essere senza titoli e di costruzione per il prossimo anno, ci sta portando comunque al secondo posto. Non ci sono basi per parlare di fallimento, ma a questo punto lasciate perdere: mi preoccupo per chi ancora pensa al fallimento quando il Napoli ...

Perché questa foto - per quanto inopportuna - deve restare su Facebook : Tutte le divise di Matteo SalviniTutte le divise di Matteo SalviniTutte le divise di Matteo SalviniTutte le divise di Matteo SalviniTutte le divise di Matteo SalviniTutte le divise di Matteo SalviniTutte le divise di Matteo SalviniTutte le divise di Matteo SalviniTutte le divise di Matteo SalviniTutte le divise di Matteo SalviniTutte le divise di Matteo SalviniTutte le divise di Matteo SalviniTutte le divise di Matteo SalviniTutte le divise di ...

Uovo di Pasqua - Perché si regala in occasione di questa festa? - Ultime Notizie Flash : perché si regala l'Uovo di Pasqua in occasione di questa festa? questa tradizione ha origini antiche e simboleggia la fertilità

Perché questa Mappa non è nei libri di storia? : Perché questa Mappa non è nei libri di storia? A scuola ai bambini di 10 anni negli stati uniti è stato insegnato tutti i 50 stati che compongono il paese. Ma secoli… L'articolo Perché questa Mappa non è nei libri di storia? proviene da Essere-Informati.it.

Biden e le accuse di molestie - chi è la donna in questa foto e Perché lo difende : ...di Biden che le mette le mani sulle spalle e le sussurra qualcosa all'orecchio durante la cerimonia di giuramento di suo marito come capo del Pentagono nel 2015 sta facendo il giro del mondo. Ma lei ...

Paolo Savona - cala la mannaia in Consob : chi è questa donna e Perché la ha cacciata : No, Paolo Savona non perdona. L'ex ministro infatti fa saltare la prima testa in Consob, quella di Giulia Bertezzolo, il segretario generale. La notizia la dà Dagospia, che svela come sarebbe stata revocata la carica senza troppi indugi. La Bertezzolo fu nominata da Mario Nava nel giugno del 2018 in

San Donato Milanese - l'ironia di Trump jr : "Non capisco Perché un Paese non voglia accogliere questa brava gente" - : "Perché un Paese non dovrebbe volere più gente perbene come questa!?!": così Donald Trump junior, il primogenito del presidente americano, ironizza su quanto accaduto a San Donato Milanese dove un autista di origini senegalesi ha sequestrato un autobus pieno di ragazzini.I can't imagine why a country wouldn't want more fine people just like this!?! https://t.co/FEiYGP5s8M — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) 20 marzo ...

Sci alpino - Dominik Paris : “Questa è la mia più grande vittoria Perché dimostra che sono stato costante” : Dominik Paris ha vinto anche il supergigante delle Finali della Coppa del Mondo di sci alpino e si è portato a casa la Coppetta di specialità. Il velocista azzurro ha rilasciato un’intervista a “La Gazzetta dello Sport” nella quale ha ripercorso la sua stagione appena andata in archivio (non prenderà parte alle gare tecniche). Così alla Rosea l’azzurro: “Non so se ho mai spinto così tanto in vita mia, ma dovevo ...