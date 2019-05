Per l' Ue l' Italia avrebbe bisogno di una cura da cavallo di tagli e rincari per riportare

Atletica - Mondiali staffette 2019 : i convocati dell’Italia ai raggi X. Attesa Per la nuova 4×400 olimpica : L’Italia vuole essere protagonista ai Mondiali di staffette 2019 che si disputeranno a Yokohama (Giappone) nel weekend dell’11-12 maggio, le World Relays andranno in scena nella metropoli nipponica non così lontana da Tokyo dove tra poco più di un anno si svolgeranno le Olimpiadi 2020. La nostra Nazionale si presenterà al via delle staffette olimpiche: 4×100 e 4×400 per entrambi i sessi oltre alla grande novità della ...

Luciano Moggi - la più grande soddisfazione Per il calcio italiano : che ammucchiata Per le Coppe : All' Allianz non si è vista una grande Juve, piuttosto un buon Torino, pieno di motivazioni e spinto dalle celebrazioni del 4 maggio, anniversario della tragedia di Superga dove perse la vita il grande Torino. Qualcuno a quel tempo scrisse: «Un grande tonfo, poi il silenzio della morte». Siamo vicin

Lazio - rientrano Milinkovic e Radu. Test a Cagliari Per la finale di Coppa Italia : Milinkovic e Radu verso la finale di Coppa Italia. Superati gli ultimi controlli, oggi pomeriggio il centrocampista e il difensore sono tornati a lavorare sul campo, alla ripresa degli allenamenti ...

Tagli alle stime di crescita Per l’Italia : “Nessuno è peggio di noi in UE” : Tagli alle stime di crescita da parte dell’UE, per l’Italia, parla l’ex ministro Delrio: “Annunciavano il boom ma nessuno è peggio di noi in Ue”. Escono i dati delle analisi UE sul PIL ed emerge un Taglio alle stime di crescita per l’Italia. Il capogruppo del Partito Democratico, alla Camera ed ex ministro, Graziano Delrio, ha commentato così i dati che hanno portato la Commissione europea ad annunciare ...

Il Napoli primo in Italia Per i pali e secondo in Europa : La Gazzetta.it fa i conti dei pali del Napoli in questo campionato, e scopre che la formazione di Ancelotti è la prima della Serie A, ma addirittura la seconda nei 5 maggiori campionati europei dietro ai tedeschi dell’Hoffenheim che ne hanno colpito uno in più: 26 contro i 25 degli azzurri. E questi sono dati statistici. Mancanza di precisione dei calciatori azzurri dunque, Ancelotti l’ha più volte ricordata, poco sangue freddo sotto porta ...

Casting Per la nuova edizione di Italia's Got Talent e Per uno short film da girare a Roma : Sono state fissate le date di alcune selezioni ufficiali per il programma televisivo Italia's Got Talent. A tale proposito, per il prossimo mese di giugno si terranno due giornate di Casting a Roma e due a Rimini. Sono inoltre ancora aperte le selezioni per la ricerca di due attori per un interessante cortometraggio dal titolo C'eravamo tanto amati: Gianni vs Mario, le cui riprese verranno poi effettuate prossimamente a Roma....Continua a leggere

Giro d’Italia : doppio leader Per la Deceuninck Quickstep - Viviani con un treno fortissimo : Sull’onda di una prima parte di stagione sontuosa la Deceuninck Quickstep è pronta a sbarcare al Giro d’Italia con grandi ambizioni. La squadra belga si preannuncia il punto di riferimento per le tappe da volata, sia per la presenza di Elia Viviani, quattro volte vincitore nella scorsa edizione, che per il gruppo al suo fianco. Il velocista veronese avrà infatti un treno di prim'ordine a guidarlo negli sprint, certamente il migliore tra quelli ...

La Commissione stronca l'Italia : "Ultima in Europa Per crescita" : Italia ultima in Europa per crescita dell'economia nel 2019, con un deficit che senza aumento dell'Iva arriverà al 3,5% l'anno prossimo e un debito record nel 2020. Questo il quadro fosco che la Commissione europea dipinge per l'Italia nelle ...

Giro d’Italia 2019 – E’ tornato BiciScuola con la pedalata Per i giovanissimi : Nel weekend appena trascorso, molte città di tappa della Corsa Rosa hanno ospitato la pedalata rivolta agli alunni delle classi iscritte al progetto, alle loro famiglie e a tutti i cittadini. Per il 18esimo anno BiciScuola sarà parte integrante del Giro d’Italia BiciScuola, il progetto di RCS Sport in collaborazione con la Polizia di Stato giunto alla 18esima edizione, è nato per educare divertendo e avvicinare i bambini al Ciclismo e al ...

MotoGp – Due podi consecutivi Per la Suzuki e festeggia con una fantastica sorpresa Per i fan italiani in vista del Mugello : Suzuki festeggia il secondo podio consecutivo di Rins in MotoGp. Il prossimo 2 giugno si svolgerà il Gran Premio d’Italia del Mugello e Suzuki dà a tutti la possibilità di assistere alla gara a condizioni incredibili dalla Tribuna Poggio Secco: chi compra i biglietti nei concessionari Suzuki entro il 24 maggio avrà compresi nel prezzo due pass speciali Suzuki sta vivendo un momento d’oro in MotoGp. Il Gran Premio di Spagna, corso a Jerez ...

Tennis – Bollettieri in Italia Per un evento speciale al Foro Italico : Nick Bollettieri arriva in Italia: ospite al Simposio FIT di Roma. Lo storico coach di Tennis farà tappa anche a Busto Arsizio (Varese) mercoledì 8 maggio, poi parteciperà all’evento del Foro Italico il 10 maggio Agassi, Sampras, Courier, Sharapova, Serena Williams, Nishikori, Haas…sono solo alcuni dei fenomeni del Tennis, tra cui 10 numeri 1 al mondo, cresciuti presso la IMG Academy di Nick Bollettieri a Bradenton (Florida). Il ...

Clima : 8 paesi Ue Per zero emissioni nel 2050 - non c’è l’Italia : Otto paesi guidati da Francia e Olanda hanno proposto agli altri Stati membri dell’Unione Europea di tagliare le emissioni nette a zero entro il 2050. E’ quanto prevede un documento preparato in vista del vertice informale di Sibiu di giovedi’. Gli otto paesi – Belgio, Danimarca, Francia, Lussemburgo, Olanda, Portogallo, Spagna e Svezia – chiedono di fissare obiettivi piu’ ambiziosi per il 2030 e impeganrsi ...

Vettura connessa Per la sicurezza - il 60% degli italiani è d’accordo anche a discapito della propria privacy : Vetture Connesse, lo studio di Confindustria ANIASA rivela: speranze, dubbi e perplessità degli italiani che rinuncerebbero volentieri alla privacy in favore della sicurezza sulle strade Secondo uno studio di Confindustria ANIASA, il 60% degli automobilisti italiani si dice pronto a rinunciare alla privacy e a condividere i dati relativi all’utilizzo del veicolo che guida, solo e solo se i dati forniti possano realmente portare ...