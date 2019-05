Per la politica l' esposto ad Altaforte era l' unica strada percorribile

Europee : Gelarda - nella Lega nessun appiglio Per cattiva politica : Palermo, 7 mag. (AdnKronos) - "In Sicilia, con la Lega, abbiamo un sogno: quello di risollevare una terra bellissima ma martoriata da decenni di cattiva politica e malaffare. Non permetteremo che personaggi come Fracantonio Genovese, Lombardo e i peggiori accoliti cuffariani, insieme a Miccichè, tra

Diritto all’oblio - Gomez : “Per fare politica occorre essere vergini - giusto non cancellare chi ha commesso reati e si ricandida” : Come si può garantire il Diritto all’oblio nell’era digitale? Da questo spunto è partita la riflessione dell’associazione ChiamaMilano che ieri sera ha riunito a due passi dal Duomo alcuni dei più grandi esperti sul tema: “Il Diritto all’oblio oggi è fondamentale perchè si lega al riconoscimento della dignità della persona” racconta l’ex magistrato Gherardo Colombo. Una posizione condivisa dal Garante Nazionale dei Detenuti, Mauro Palma: “La ...

Governo : Speranza - fanno tutte le parti in commedia - noi Per politica diversa : L'alternativa vuol dire fare politica in maniera diversa da quella di chi urla per qualche like in più", ha aggiunto Speranza.

Napoli : anche il figlio di un boss in piazza contro la camorra. Procuratore Raho : Per la politica non è priorità : Duro l'affondo del Procuratore Antimafia mentre restano gravissime le condizioni della piccola Noemi, operata ieri, ferita da un proiettile al torace

Giorgia Meloni sicura della caduta del governo : “SPero che il M5S non guidi più la politica economica del paese” : Il leader di Fratelli D’Italia sicura di una caduta del governo spera che i 5 Stelle non vengano condotti mai più alla guida politica economica del paese “A Matteo Salvini non conviene far cadere il governo. Ma la gente non sarà paziente per sempre”. Giorgia Meloni, intervistata dal Messaggero, scarica una doccia gelata sul capo del capo della Lega, a … Continue reading Giorgia Meloni sicura della caduta del governo: ...

Napoli - Cafiero de Raho : 'Per la politica la camorra non è una priorità' : Piano di prevenzione e repressione, ma dispiegando tutta la "strumentazione" che la nostra legislazione antimafia, la migliore al mondo, ci offre'. Correlati [ Cafiero de Raho ], [ camorra ], [ ...

La scomparsa di Stamerra - una vita Per il giornalismo - la politica e il Sud : BRINDISI - Il giornalismo pugliese è in lutto. È morto all'alba di ieri, nel reparto Rianimazione dell'ospedale 'Perrino' dove era ricoverato da diversi giorni, Vittorio Bruno Stamerra. Il giornalista ...

Niente tagli ai costi della politica - Buono : Per i molisani solo aumenti del 40% sui trasporti : "Insomma i provvedimenti approvati con la legge di bilancio regionale sono tutt'altro che rassicuranti ed evidenziano la miopia di una classe politica non all'altezza, capace solamente di conservare ...

Per gli italiani è Salvini a guidare la politica estera : Ultimo in classifica il ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi, che secondo il rapporto di ricerca dedicato al tema «Gli italiani e la politica estera», realizzato dall'Università di Siena in ...

Milano : Sala - 'furioso Per parte politica che tollera striscione Mussolini' : Milano, 2 mag. (AdnKronos) - "Io sono furioso per quello che è successo a Milano con lo striscione inneggiante a Mussolini e sono furioso perché una parte della politica tollera queste cose". Così il sindaco di Milano Giuseppe Sala interviene alla trasmissione 'Tribù' di Sky Tg24, sul recente episod

Siri indagato - Conte : “M5s non approfitti Per cantare vittoria politica e Lega non si lasci guidare da reazioni corporative” : “Invito il M5s a non approfittare di questa soluzione per cantare una vittoria politica. Invito la Lega a non lasciarsi guidare da reazioni corporative”. Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in conferenza stampa a Palazzo Chigi dopo aver annunciato di voler portare la revoca del sottosegretario leghista Armando Siri in Consiglio dei ministri. L'articolo Siri indagato, Conte: “M5s non approfitti per cantare vittoria ...

Siri indagato - Conte : “Lega non si lasci guidare da reazioni corporative - M5s non approfitti Per cantare vittoria politica” : In conferenza stampa a Palazzo Chigi, Giuseppe Conte ha annunciato di voler proporre la revoca al sottosegretario leghista Armando Siri nel prossimo Consiglio dei ministri. “Invito la Lega a non lasciarsi guidare da reazioni corporative e al M5s di non approfittare di questa soluzione per cantare una vittoria politica”. L'articolo Siri indagato, Conte: “Lega non si lasci guidare da reazioni corporative, M5s non approfitti per ...

Europee - Di Maio : “Negli anni parcheggio di trombati della politica”. Poi l’appello : “Bisogna votare Per cambiare le cose” : “Queste elezioni sono anche un tema italiano, perché dobbiamo evitare che tornino quelli di prima. Abbiamo impiegato anni per mandare Pd, Berlusconi e Meloni all’opposizione. ‘Continuare per cambiare’ (lo slogan scelto dal M5s per le Europee, ndr) significa continuare con questo governo”. Sono le parole di Luigi Di Maio, che durante la presentazione del programma del Movimento per le elezioni del 26 maggio ha ...

Elezioni europee - Luigi Di Maio : “Parlamento Ue è stato il parcheggio Per trombati della politica” : Luigi Di Maio ha presentato questa mattina il programma del M5S per le Elezioni europee, che si articola in 10 punti: "Il Ppe e il Pse non avranno il 51% e il gruppo del M5s sarà ago della bilancia. Queste Elezioni non sono solo europee ma anche italiane: dobbiamo evitare che tornino quelli che c'erano prima".Continua a leggere