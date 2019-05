Per dimagrire va in giro con una roccia di 40kg sulla testa | ha perso 30 chili negli

baritalianews

(Di martedì 7 maggio 2019)Di metodi strani per perdere peso ce ne sono molti. Tra questi entra sicuramente di diritto l’esercizio quotidiano di un cinquantaquattrenne cinese, Cong Yan, che ogni giorno passeggia per il parco con unada 40 Kg in. Secondo quanto sostiene l’uomo, questo insolito esercizio gli avrebbe consentito di perdere 30Kg nell’arco degli ultimi tre anni.Yan ha avuto l’idea quando si è reso conto di essere in pessima forma: alto 1,63, pesava 115 Kg, ed era preoccupato che la cosa andasse a minare la sua salute. Però non voleva ricorrere a pillole dimagranti, ed ha deciso invece di concentrarsi sull’esercizio fisico.Ma invece di seguire una routine classica di esercizio, ha iniziato a fare camminate con un sasso da 15Kg in. Una volta che questo esercizio è diventato troppo facile, ha sostituito il sasso con uno da 30Kg, ed ha anche incrementato la distanza. ...

HorecaNewsit : #Fruttasecca: una sana abitudine per restare in salute e dimagrire - zazoomnews : Dieta corretta per dimagrire prima dellestate - #Dieta #corretta #dimagrire #prima - Hyan_Larevill : RT @eboraa__: Vedere gente obesa o in sovrappeso che si impegna a perdere peso mi rende un sacco emotional perché nonostante io non sia mes… -