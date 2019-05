Partinico | spara al rapinatore e lo ferisce | gioielliere di 87 anni rischia il processo

direttasicilia

(Di martedì 7 maggio 2019) Nel 2013 sparò a unche stava per svaligiare la sua gioielleria, il prossimo giugno, alla veneranda età di 87, dovrà comparire davanti al giudice per l’udienza preliminare che dovrà decidere la sussistenza dell’accusa di tentato omicidio. Accade aall’anziano imprenditore Francesco Cucchiara. Per lui è stata fissata l’udienza durante la quale …L'articoloale lodi 87ilproviene da Diretta Sicilia.