Parigi | trovato morto uno 007 italiano | giallo sulle cause del decesso

Agente segreto italiano trovato morto vicino a un hotel di Parigi : Un funzionario di Palazzo Chigi, probabilmente membro dei Servizi Segreti italiani, è stato ritrovato morto non troppo lontano dall'hotel in cui alloggiava, a Parigi. Ritrovato con una ferita sotto al mento, era disteso nel sangue e aveva alcune tracce di vomito vicine al corpo. Si tratterebbe di un uomo di 50 anni, e sembrerebbe deceduto per cause naturali. Le autorità francesi hanno però avviato un'inchiesta per accertare le cause della morte ...

