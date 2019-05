Papà ritrova medaglietta con la foto della figlia morta ad Amatrice

Padova - la compagna gli porta via la figlia : Papà si traveste da barbone per ritrovarla : Un padre cerca da sette anni di ricongiungersi alla figlia, che è stata portata via in Ungheria dall'ex compagna ed ex convivente. Intanto ha aperto una pagina Facebook per comunicare con la piccola, alla quale invia tutti gli anni gli anni gli auguri per il compleanno e per Natale. Intanto si sono mobilitati anche i governi.