Pallavolo | la Nazionale femminile sorride | il braccio armato di Indre Sorokaite stende la

Pallavolo - la Nazionale femminile sorride : battuta in amichevole l’U23 della Cina con il punteggio di 3-2 : Le ragazze di Mazzanti superano al quinto set la selezione U23 cinese, regalando buone sensazioni al ct azzurro Nella prima uscita stagionale la Nazionale italiana femminile ha battuto in amichevole l’under 23 cinese 3-2 (17-25, 25-20, 25-19, 22-25, 15-7). Dopo due settimane di allenamenti, Davide Mazzanti ha così potuto vedere all’opera le proprie ragazze, che dopo un primo set negativo hanno preso in mano il pallino del gioco ...

Pallavolo – Nazionale femminile : al via domani il collegiale azzurro a Cavalese : Le atlete della Nazionale femminile di Pallavolo dal 1 maggio al lavoro a Cavalese Prosegue il periodo di preparazione della Nazionale femminile di Davide Mazzanti, che da domani sino al 9 maggio lavorerà in collegiale a Cavalese. Rispetto al primo raduno, salgono a 19 le atlete a disposizione del commissario tecnico. Questo l’elenco delle convocate: Giulia Angelina, Beatrice Berti, Caterina Bosetti, Francesca Bosio, Alexandra ...

Pallavolo – La Nazionale italiana femminile in raduno a Milano il 23 aprile : Martedì 23 aprile il primo raduno delle azzurre di Davide Mazzanti Martedì 23 aprile prenderà ufficialmente il via la stagione 2019 della Nazionale italiana femminile che si radunerà in collegiale al Centro Pavesi di Milano. Quattordici le atlete convocate dal commissario tecnico Davide Mazzanti: Carlotta Cambi, Agnese Cecconello, Beatrice Molinaro, Elena Perinelli, Giulia Angelina, Josephine Obossa, Francesca Villani, Anna Nicoletti, ...

Pallavolo - la Millenium Brescia sorride : due atlete convocate in Nazionale dal ct Mazzanti : Fra le 30 prime convocate da Mazzanti ci sono anche Villani e Nicoletti, protagoniste con Millenium Brescia, e che potrebbero essere in campo alla VNL L’ottima stagione della Banca Valsabbina Millenium Brescia è stata di buon auspicio azzurro per due Leonesse: Francesca Villani e Anna Nicoletti ieri sono state ufficialmente inserite dal coach della Nazionale italiana Davide Mazzanti nella lista delle 30 convocate per la Volleyball ...

Pallavolo - donato all’AIL il premio vinto dalla Nazionale Femminile ai ‘Gazzetta Sports Awards’ : Il vice presidente federale Manfredi ha consegnato all’AIL il premio vinto dalle azzurre ai Gazzetta Sports Awards Una serata all’insegna dello spettacolo e della beneficenza, questo è stato il Charity Gala dell’AIL (Associazione Italiana contro le Leucemie, i Linfomi e il Mieloma), svoltosi martedì sera presso lo Spazio Novecento all’EUR di Roma. L’evento è stata l’occasione per festeggiare i 50 anni di impegno sociale in tutta ...

La Sicilia protagonista della Pallavolo internazionale : a Catania la sfida per la qualifica ai Giochi Olimpici di Tokyo : Il Consiglio federale, che ha investito notevolmente sull'evento che riporterà quattro anni dopo al PalaCatania la nazionale femminile vice campione del mondo. L'organizzazione è stata affidata al ...

Pallavolo – Il bellissimo gesto della Nazionale femminile : donato all’AIL un importante premio : La Nazionale italiana femminile dona all’AIL il premio vinto ai Gazzetta Sport Awards La Nazionale italiana femminile e l’AIL scendono in campo insieme per un’iniziativa che vuole aiutare tutti i pazienti impegnati nella loro battaglia quotidiana contro la malattia. L’ “anello” di congiunzione è il premio ottenuto dalle azzurre agli ultimi Gazzetta Sport Awards per la categoria “Squadra dell’anno”. Il prezioso gioiello, realizzato da ...

Pallavolo - La Nazionale italiana maschile scende in campo per una serie di match amichevoli : il programma : Il programma delle amichevoli della Nazionale maschile Nell'arco della lunga e intensa stagione interNazionale che la vedrà scendere in campo in quattro manifestazioni ufficiali " VNL, Torneo di ...