Pallavolo – Banca Valsabbina Millenium Brescia | dagli Stati Uniti arriva la centrale

(Di martedì 7 maggio 2019) Lacomunica di aver raggiunto l’accordo con lastatunitense Symone Speech per la stagione 2019-2020 La nuova Leonessa è nata neglia Chicago (Illinois) il 29 maggio 1997, alta 191 centimetri, ha frequentato l’high school ad Oak Park-River Forest (nei sobborghi di Chicago) prima di passare alla storica università di Georgetown nella capitale Washington DC. Con la maglia delle Hoyas, Symone Speech ha giocato in 446 set in 119 partite, realizzando 1.350 punti (con la seconda miglior percentuale realizzativa), tra cui 370 muri che la proiettano nella top 10 di sempre a Georgetown in questo fondamentale. Nel 2017 e 2018 è stata inserita nel 1st Team All Conference.Speech è la terza statunitense della storia dellache sarà allenata da coach Enrico. “Diamo un caloroso benvenuto a Symone nel nostro ...

