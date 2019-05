Palermo | funzionario intercettato | ' imprenditore paladino giustizia? Magari gli

Funzionario intercettato a Palermo : "Imprenditore paladino della giustizia? Magari gli sparassero" : Dalle conversazioni intercettate nell’ambito dell’operazione “Cuci e Scuci” di Palermo è evidente “il disprezzo per gli imprenditori onesti”, definiti persone con “la fissa del paladino della giustizia”. Per quelli che non accettavano le tangenti e non si lasciavano corrompere: “Magari gli sparassero”.Le parole, finite nel provvedimento del gip Marco Gaeta, disegnano un quadro ...

Palermo : funzionario pubblico intercettato 'basta dire no - non gli ho puntato pistola' : Palermo, 7 mag. (AdnKronos) - "Ma forse quei discorsi che gli abbiamo fatto lo hanno infastidito, basta dire no.. dico non è che uno... gli ha puntato la pistola….”. E' il 22 settembre 2017 e a parlare, senza sapere di essere intercettati, sono due funzionari del Provveditorato opere pubbliche, Fran