Pakistan | una legge per impedire i matrimoni con le bambine

(Di martedì 7 maggio 2019) Non ho l'etàNon ho l'etàNon ho l'etàNon ho l'etàNon ho l'etàNon ho l'etàLa proposta diera stata presentata tre mesi fa, ma solo lunedì è stata approvata dal Senato: inl’età a cui le ragazze possono sposarsi è stata innalzata a 18 anni. Finora ladi riferimento era il Child Marriage (Restraint) Act, che stabiliva la soglia legale di 16 anni per le ragazze e di 18 per i ragazzi.Secondo i dati Onu, almeno una ragazza su tre, in, si sposa prima dei 18 anni. Un rapporto Unicef mostra che il Paese ha il numero massimo di sposeal mondo: quasi due milioni. Come altri territori in via di sviluppo, ilcontinua a pagare un prezzo pesante per ilo infantile, come l’elevata mortalità materna. Lafinora in vigore contravveniva alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia (UNCRC), di cui il Paese è ...

