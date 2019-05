Paesi e regioni lungo la Belt and Road diventano importante pilastro

Giro d’Italia 2019 : Paesi - città - Province e Regioni attraversati. La guida completa - tappa per tappa : Il Giro d’Italia 2019 scatterà sabato 11 maggio con una cronometro individuale a Bologna e si concluderà domenica 2 giugno con un’altra prova contro il tempo a Verona: ci aspettano tre settimane di grande passione, 21 tappe da seguire pedalata dopo pedalata con tanti campioni che si daranno battaglia per la conquista della maglia rosa e per il successo nelle singole frazioni. Come sempre la Corsa Rosa non è solo un evento sportivo ma ...