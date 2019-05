Pacifico, sisma 7.2 al largo di Papua

PostBreve : Terremoto Oggi Isole Salomone: Forte Sisma M6,1 nel Pacifico del Sud - cjmimun : Un terremoto con una magnitudo di 6,1 si e' verificato oggi nel Pacifico meridionale a nord-est delle Isole Salomon… -

Una scossa di terremoto di magnitudo 7,2 è stata registrata aldiNuova Guinea, nel sud-ovest delad una profondità di oltre 100chilometri. Lo comunica l'Istituto di geofisica americano. Non si hanno notizie di persone ferite o danni alle cose. Secondo il Pacific Tsunami Warning Center non è stato diramato l'allerta tsunami perché ilsi è verificato ad una profondità tale da non costituire un elemento di allerta.(Di martedì 7 maggio 2019)