Operazione “Cuci e scuci” su appalti truccati a Palermo | arrestati funzionari del

(Di martedì 7 maggio 2019) Quattro arresti sono stati eseguiti della polizia di Stato, contestualmente ad altre dieci misure cautelari, nel corso dell’denominata ‘Cuci e Scuci’, nei confronti di imprenditori edel Provveditorato Opere Pubbliche diaccusati di corruzione, falso in atti pubblici e truffa aggravata ai danni dello Stato. I provvedimenti sono stati emessi dal gip del Tribunale di, su richiesta della Procura della Repubblica. L’indagine, svolta dalla Sezione Anticorruzione della Squadra Mobile di, ha svelato un sistema di tangenti nel settore degliper opere pubbliche che ha interessato un importante distretto ministeriale. L’input alle indagini lo ha fornito la denuncia di un imprenditore edile, al quale erano state chieste ‘mazzette’ da parte di alcuniin servizio presso il Provveditorato ...

