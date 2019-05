Olio Extravergine d’Oliva | un alleato nella lotta contro l’Alzheimer

meteoweb.eu

(Di martedì 7 maggio 2019) Una delle cause della perdita di funzionalità neuronalepatologia di Alzheimer è la presenza di placche amiloidi e ammassi neurofibrillari riscontrati nel cervello con effetti neurotossici. Il processo di formazione di tali ammassi comprende vari passaggi, in cui più copie di un frammento proteico, detto beta-amiloide (Aβ1-42) si aggregano per formare oligomeri, protofibrille e infine fibrille mature. In particolare gli oligomeri, ossia gli aggregati di piccole-medie dimensioni, sono i più tossici. Negli ultimi anni gli studi molecolari sul morbo di Alzheimer si sono concentrati su numerosi aspetti, tra cui la ricerca di nuove molecole capaci di prevenire la formazione di aggregati amiloidi tossici, oligomeri e fibrille, considerando che al momento non sono presenti terapiel’insorgenza di tale patologia. Recentemente è stato accertato che alcune sostanze naturali, i ...

