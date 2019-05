Olimpiadi | Malagò presidente se vincerà Milano-Cortina Tomba testimonial

Olimpiadi 2026 - Malago spinge Milano-Cortina 'Squadra compatta - se vinciamo io capo comitato : Perché oltre alle ricadute che già conosciamo, dobbiamo fare in modo che le Olimpiadi abbiano un effetto di promozione su tutto il mondo sportivo, che deve essere sempre più accessibile a tutti, in ...

Olimpiadi Invernali 2026 - Giovanni Malagò rivela : “Alberto Tomba sarà il nostro testimonial a Losanna per la candidatura di Milano-Cortina” : Il 24 giugno si avvicina. A Losanna (Svizzera) si deciderà a chi spetti ospitare i prossimi Giochi Olimpici Invernali 2026. La candidatura di Milano-Cortina sembra avere i favori del pronostico anche se nelle ultime settimane il sostegno politico del governo svedese nei confronti di Stoccolma ha rafforzato la posizione della città scandinava. Fatta questa premessa, il presidente del Coni Giovanni Malagò ha annunciato che nella cerimonia, che ...

Olimpiadi invernali Milano-Cortina - Malagò svela : “Tomba testimonial - Mogol e Morricone comporranno l’inno” : Il presidente del Coni, Giovanni Malagò, ha presentato il progetto legato alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina ”Qualora vincessimo le Olimpiadi, ci sarà un presidente del Comitato organizzatore che sarà espressione del Coni, e Giorgetti ha detto che sarò io il presidente del Comitato organizzatore. L’amministratore delegato sarà invece un manager con skills internazionali concordate con gli Enti locali”. Lo ha ...

Olimpiadi Invernali 2026 - Giovanni Malagò : “Fatta una bellissima figura col Cio. Giochiamo la nostra partita e vinciamo” : Giovanni Malagò è parso estremamente soddisfatto per l’esito della visita dei delegati del Cio. La Commissione di Valutazione, infatti, ha giudicato in maniera positiva la candidatura di Milano e Cortina d’Ampezzo per ospitare le Olimpiadi Invernali 2026, il Bel Paese ha ricevuto importanti complimenti dopo i sopralluoghi effettuati nelle sedi di gara settimana scorsa e oggi il Presidente del Coni è intervenuto in merito alla ...

Olimpiadi Invernali 2026 - Giovanni Malagò : “Milano ha un altro passo - Cortina è la bellezza delle montagne. Atmosfera unica” : Oggi si è conclusa la visita in Italia della Commissione di Valutazione del CIO che nel corso dell’ultima settimana ha effettuato dei sopralluoghi nelle località che potrebbero ospitare le Olimpiadi Invernali 2026, il nostro Paese è in corsa con Milano e Cortina d’Ampezzo che sono rimaste in lizza insieme a Stoccolma (Svezia). Giovanni Malagò, Presidente del CIO, e Octavian Morariu, Presidente della già citata Commissione, si sono ...

Olimpiadi Milano-Cortina 2026. Giovanni Malagò : “Nuovo stadio al posto di San Siro non è un problema” : “Sia che rimanga San Siro, sia che se ne faccia uno nuovo, sia che si faccia una ristrutturazione adeguata, tutte e tre le soluzioni sono per loro assolutamente perfette. Il problema non si pone”. Parole importanti quelle riportate dall’ANSA arrivate da Giovanni Malagò, presidente del Coni, in chiave Olimpiadi di Milano-Cortina per il 2026. Prosegue: “Per noi, non solo non è un problema, qualunque soluzione esca fuori ...

PAT * sopralluogo delegazione Cio agli impianti : Malagò - « Il Trentino è pronto per le Olimpiadi invernali 2026 » - : Scienza e sport realizzano in Trentino un circolo virtuoso e quello che avete visto oggi - ha concluso rivolgendosi agli ispettori Cio - è anche frutto della nostra volontà di miglioramento ...

Olimpiadi invernali 2026 - Malagò ci crede : “candidatura Milano-Cortina ha recuperato terreno sulle rivali” : Olimpiadi invernali 2026, Malagò crede fermamente nella candidatura congiunta Milano-Cortina per ospitare l’evento “Abbiamo recuperato terreno, la partita è aperta. Sono ottimista ma bisogna avere il massimo rispetto dell’avversario“. Sono le parole del presidente del Coni, Giovanni Malagò, riguardo alla corsa per la candidatura olimpica di Milano-Cortina per ospitare i Giochi invernali del 2026. “Ora bisogna ...