Obesità nell' adolescenza | incide sul fisico ma anche sulla mente

Ambiente & Salute : nell’acqua 9.420 interferenti endocrini corresponsabili di Obesità - infertilità - dismetabolismo dei lipidi - danni genetici e cancro : Il 22 marzo, in occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua, presso la Camera dei Deputati Nuova Aula del Palazzo dei Gruppi Parlamentari, Via di Campo Marzio 78, Roma alle ore 9:45 si propone una riflessione sulla gestione pubblica e partecipata delle risorse idriche in Italia e in Europa, con un focus sulla proposta di legge 52/2018, prima firmataria il deputato Federica Daga, e sulla garanzia di investimenti adeguati per un servizio ...

Integrazione ospedale-territorio per l'assistenza ai pazienti con Obesità o in condizioni di criticità nutrizionali nella ASL di Brindisi : ... PDTA,, oltre che per l'obesità, anche per la malnutrizione e nutrizione artificiale con un medico specialista in Scienza dell'Alimentazione, Dr.ssa Valeria Lagattolla, addetta anche alle visite a ...