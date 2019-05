Nuovo SUV elettrico Mercedes EQC | il futuro è adesso | prezzo e dati tecnici GALLERY

Mercedes GLB - Nuovo SUV compatto : Ultime notizie e aggiornamenti dal mondo dell'auto. Leggi sul Corriere della Sera tutte le novità su automobili e mercato automobilistico.

Nuovo Mercedes GLS : aspetto da SUV - comfort da berlina di lusso [GALLERY] : Debutta a New York Mercedes GLS 2019, una vera e propria ammiraglia di lusso derivata dalla Classe S nel ‘corpo’ di un SUV Nuovo Mercedes-Benz GLS è il SUV che offre di più in tutti i sensi: più spazio, più comfort, più eleganza. «Nuovo GLS è il SUV di Classe S. Interpreta eleganza, prestazioni superiori e intelligenza come quasi nessun’altra vettura», afferma Ola Källenius, membro del Consiglio Direttivo di Daimler AG, ...

Mercedes GLB Concept - entro fine anno arriva il Nuovo SUV compatto : ... come spiega il costruttore, 'nella marcia regolare il programma Eco/Comfort prevede una ripartizione della coppia di 80:20, asse anteriore : asse posteriore,, il programma Sport una di 70:30. Nella ...

Renault - grandi novità al Salone di Shangai : presentato il Nuovo city-SUV elettrico e globale [FOTO] : Con la prima mondiale di Renault City K-ZE, il Gruppo Renault entra nel mercato dei veicoli elettrici, grazie a linee decise e muscolose e dimensione compatte incarna il classico design del SUV compatto La data odierna sarà ricordata come una pietra miliare per il Gruppo Renault in Cina. Durante una conferenza stampa tenutasi al Salone dell’Automobile di Shanghai, Thierry Bolloré, CEO del Gruppo Renault, ha presentato una chiara roadmap ed ...

Volkswagen – si allarga la famiglia delle elettriche : svelato un Nuovo maxi SUV [GALLERY] : Il nuovo Volkswagen ID. ROOMZZ arricchisce la famiglia di elettriche del gruppo tedesco, il SUV tuttofare mostrato in anteprima per il pubblico cinese sarà lanciato sul mercato nel 2021 Volkswagen ha presentato oggi un nuovo membro della sua famiglia di elettriche: la ID. ROOMZZ. Si tratta di un SUV tuttofare a emissioni zero di circa cinque metri, concepito su misura per la famiglia e le esigenze lavorative. La versione di serie verrà ...

Mercedes GLB 2019 - l’attesa è finita : ecco le foto ufficiali del Nuovo SUV compatto della Stella : Con il Concept Mercedes GLB la casa di Stoccarda mostra al Salone dell’Auto di Shanghai, in programma dal 18 al 25 aprile 2019, la prospettiva di espansione dell’offensiva SUV nel segmento delle compatte: una nuova Stella che affiancherà il versatile GLA “Ci siamo chiesti se, all’interno della nostra fortunata gamma SUV, ci fosse un posto libero tra GLA e GLC. Concept GLB è la nostra risposta. Con questo prototipo mostriamo le nostre idee ...

Volkswagen - al Salone di Shanghai la concept del Nuovo suv : Si tratta della ID.Roomz, che è stata presentata durante la Brand Suv Night e che mostra quelle che saranno le linee della sport utility del futuro a sette posti e completamente elettrica . Nel 2021 ...

In arrivo il Nuovo SUV Bmw X4 M all'insegna del look muscolare e delle prestazioni : La casa automobilistica Bmw, in procinto di superare FCA quanto a vendita continentali entro il 2019, magari anche grazie al ricorso ad auto sostenibili, ha rinnovato il Suv coupé Bmw X4 M sia nel design che nella sostanza, a livello prestazionale, mettendo l’uno al servizio dell’altro. Nel primo caso, la nuova aerodinamica si caratterizza per i tipici paraurti esagonali sormontati da due griglie gemelle per la presa d’aria, con i lati che ...

Per la Mercedes un Nuovo SUV “piccolo”… il GLB - arriverà al Salone di Shanghai : La famiglia dei SUV di taglia medio-piccola di Casa Mercedes si sta per arricchire di un nuovo modello, una declinazione “compatta”di un SUV, il GLB che verrà svelato a breve, al Shanghai Auto Show 2019 (dal 18 al 25 aprile). Gli elementi che andranno a comporre questa nuova vettura di Stoccarda, sono tutti di prim’ordine ed in ogni caso derivano – nel concetto – da quanto già visto (modificato ed adattato) alle ...

Per la Mercedes un Nuovo SUV “piccolo”… il GLB - arriverà al Salone di Shanghai : La famiglia dei SUV di taglia medio-piccola di Casa Mercedes si sta per arricchire di un nuovo modello, una declinazione “compatta”di un SUV, il GLB che verrà svelato a breve, al Shanghai Auto Show 2019 (dal 18 al 25 aprile). Gli elementi che andranno a comporre questa nuova vettura di Stoccarda, sono tutti di prim’ordine ed in ogni caso derivano – nel concetto – da quanto già visto (modificato ed adattato) alle ...

Anteprima italiana del Nuovo SUV Alfa Romeo Tonale : al “Salone del Mobile.Milano” fa il suo esordio la prima Alfa Romeo Ibrida [FOTO] : La nuova Alfa Romeo Tonale è una vettura ispirata alla bellezza e al manifesto di design Alfa Romeo in una cornice esclusiva per celebrare l’incontro tra l’elettrificazione e gli elementi distintivi del marchio italiano Dal 9 al 14 aprile si svolgerà a Milano la 58esima edizione del “Salone del Mobile.Milano”, palcoscenico internazionale che da sempre coniuga stile, design, storia, cultura e mostra le tendenze di ieri, oggi e ...

Per la Mercedes un Nuovo SUV “piccolo”… il GLB - arriverà al Salone di Shanghai : La famiglia dei SUV di taglia medio-piccola di Casa Mercedes si sta per arricchire di un nuovo modello, una declinazione “compatta”di un SUV, il GLB che verrà svelato a breve, al Shanghai Auto Show 2019 (dal 18 al 25 aprile). Gli elementi che andranno a comporre questa nuova vettura di Stoccarda, sono tutti di prim’ordine ed in ogni caso derivano – nel concetto – da quanto già visto (modificato ed adattato) alle ...

Per la Mercedes un Nuovo SUV “piccolo”… il GLB - arriverà al Salone di Shanghai : La famiglia dei SUV di taglia medio-piccola di Casa Mercedes si sta per arricchire di un nuovo modello, una declinazione “compatta”di un SUV, il GLB che verrà svelato a breve, al Shanghai Auto Show 2019 (dal 18 al 25 aprile). Gli elementi che andranno a comporre questa nuova vettura di Stoccarda, sono tutti di prim’ordine ed in ogni caso derivano – nel concetto – da quanto già visto (modificato ed adattato) alle ...

Mercedes GLB – ecco le immagini ufficiali degli interni del Nuovo SUV della stella [GALLERY] : ecco cosa sappiamo sul prossimo SUV compatto della Casa di Stoccarda. Si chiamerà Mercedes GLB, lo vedremo nel corso del 2019 e avrà un design di rottura rispetto all’attuale produzione della casa tedesca Mercedes-Benz ha rilasciato un primo teaser ufficiale degli interni del suo prossimo SUV, il GLB. Si tratta di un modello che si posizionerà tra la GLA e la GLC ma si differenzierà da queste per avere un design di rottura, ...