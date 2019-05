repubblica

(Di martedì 7 maggio 2019) MILANO - Parte bene il 2019 di. Il Cavallino ha chiuso ilcon unnetto di 180 milioni, in crescita del 22% rispetto allo stesso periodo del 2018, battendo le stime degli ...

D17Fra : RT @repubblica: Nuovo sprint per Ferrari: l'utile sale del 22% nel primo trimestre - repubblica : Nuovo sprint per Ferrari: l'utile sale del 22% nel primo trimestre - finanza24 : Nuovo sprint per Ferrari: l’utile sale del 22% nel primo trimestre -