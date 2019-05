Nuovo impulso freddo nel weekend

retemeteoamatori

(Di martedì 7 maggio 2019) Ebbene si continua l’alta pressione a far fatica nel rimanere stabile sulla nostra penisola. Nel fine settimana infatti si disporrà nuovamente sull’Europa occidentale favorendo la discesa di aria fredda Artica sul suo bordo orientale e quindi sull’Italia.Dopo quindi la perturbazione atlantica di Mercoledì-Giovedì che porterà piogge prima al Nord e poi al Centro con neve sulle Alpi fin 1400-1500m, avremo unincisivo peggioramento per Domenica.In realtà gia’ sabato avremo probabilmente i primi forti temporali nella seconda parte di giornata al Nord a causa dell’ingresso dell’aria fredda. Fenomeni in estensione alle regioni centrali.Domenica probabile maltempo al Sud e adriatiche con fenomeni diffusi e a tratti intensi, anche accompagnati da grandine; residue piogge sulle centrali tirreniche ma con tendenza a miglioramento, ...

