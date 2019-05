Nuova tangentopoli a Milano? | 43 arresti | coinvolti politici

blogo

(Di martedì 7 maggio 2019)Tangenti per aggiudicarsi appalti pubblici. Sono 43 le misure cautelari (28 gli) eseguite oggi tra la Brianza e Torino in un’operazione congiunta di carabinieri e guardia di finanza al termine di indagini su un presunto giro di mazzette tra Lombardia e Piemonte.Le misure cautelari sono state notificate nelle province di Monza e Brianza,, Varese, Novara, Pavia, Alessandria, Torino e Asti. L’inchiesta, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia (Dda) meneghina avrebbe sgominato due associazioni criminali formate da, amministratori e imprenditori che avrebbero manipolato la spartizione di gare per assegnare lavori pubblici.Gli indagati, 95 in tutto, dovranno rispondere a vario titolo delle accuse di associazione per delinquere aggravata dall'aver favorito un'associazione di tipo mafioso finalizzata alla corruzione, finanziamento illecito ai partiti, ...

