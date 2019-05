Notte di cinema tra promesse e vecchie glorie | così Cinecittà diventa un party

ilmessaggero

(Di martedì 7 maggio 2019) Galà di stelle , e red carpet , per celebrare Antinoo : il giovane greco che ispirò l'imperatore Adriano e contribuì a costruire quella magnifica temperie culturale, cuore dell'Impero romano dei primi ...

Edgardowski_ : RT @AleReinado: “Buongiorno principessa! stanotte ti ho sognata tutta la notte, eravamo al cinema e avevi quel maglione rosa che mi piace t… - Alex_Sheherazad : Ricomincio dal cinema: #Film 1934: L’uomo ombra – The thin man e Accadde una notte – It Happened One Night - wwwrithings : Ci sono film come 'Accadde una notte' o 'Casablanca' che mi hanno fatto innamorare di come l'amore venga raccontato… -