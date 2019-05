Nokia 8110 4G riceve il supporto a WhatsApp e Facebook | anche in Italia

WhatsApp e Facebook sul Nokia 8110 4G : rilascio globale : Arriva il momento anche per i modelli internazionali del Nokia 8110 4G di ricevere l'aggiornamento 15.00.17.03 (il peso specifico è di 38MB), grazie al quale è possibile installare WhatsApp e Facebook , proprio come già avvenuto a bordo delle versioni indiane del device. Il telefono era stato presentato nel corso del MWC 2018 di Barcellona, ma finora non si era potuto procedere all'installazione dei due servizi per mancanza di un supporto ...

Nokia 8110 - quando il cellulare «a banana» di Matrix era l'oggetto del desiderio di tutti : Vent'anni fa, l'uscita del film Matrix nelle sale di tutto il mondo segnò un prima e un dopo per l'industria cinematografica moderna: non solo per la musica e gli effetti speciali – non a caso, un anno dopo l'opera dei fratelli Wachowski si portò a casa gli Oscar per il miglior sonoro, montaggio sonoro ed effetti speciali, oltre a quello per il miglior montaggio – ma soprattutto per una capacità ...