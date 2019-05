Noah' s Train fa tappa a Roma per promuovere il trasporto merci su ferro

finanza.lastampa

(Di martedì 7 maggio 2019) Il Treno di Noè fain Italia alla stazione Tiburtina . Il tour europeopered incentivare l'uso del treno per ildelleha iniziato il suo viaggio per l'...

ferpress : Noah’s Train: #ambiente, #sostenibilità e #mobilità al centro della tappa romana - Ferpress - ferpress : #FS Italiane: il Noah's train fa tappa in #Italia per promuovere e incentivare trasporto merci su ferro - Ferpress - AndreaCortiAC : Sostenibilità: Noah's Train in Italia, tappa a stazione Roma Tiburtina -