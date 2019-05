Nino Caianiello | chi è “il capo del sistema feudale” per le nomine della politica “Io

ilfattoquotidiano

(Di martedì 7 maggio 2019) “Abbiamo in mano la provincia, punto. Io non mi muovo… io faccio il sole e la terra mi gira intorno”. Si esprime così, detto ‘il mullah’, parlando con uno dei suoi fedelissimi nel marzo del 2018. Una conversazione intercettata dagli inquirenti che hanno messo in luce ilcorruttivo che ruotava attorno alla figura del ras gallaratese di Forza Italia. Il quadro tracciato nelle carte dell’inchiesta descrive nel dettaglio il funzionamento dell’associazione per delinquere di cui Gioacchino (è ritenuto “ilindiscusso“, tanto che oggi nei suoi confronti è stata disposta la custodia cautelare in carcere per effetto“consistenza” delle prove a suo carico.IL “VARESE” – Un, quello orchestrato da, basato su relazioni e influenze costruite e consolidate in decenni di ...

