Nick Mason dei Pink Floyd Comandante dell’Ordine dell’Impero Britannico | “Sono onorato”

Nick Mason : Roger Waters sale a sorpresa sul palco e canta un vecchio brano dei Pink Floyd : C'è già chi sulla rete parla di reunion dei Pink Floyd, ma pensiamo quasi sicuramente che si tratti di una gustosa sorpresa a cui hanno assistito alcuni fortunati spettatori: infatti durante il concerto tenuto da Nick Mason a New York, è salito sul palco l'ex compagno di band Roger Waters per suonare un classico brano dei Pink Floyd, Set the controls for the Heart of the Sun. ...Continua a leggere

Nick Mason’s Saucerful Of Secrets in Italia per suonare le canzoni dei Pink Floyd : Nick Mason’s Saucerful Of Secrets, The Heartbeat of Pink Floyd. Nick Mason, Gary Kemp, Guy Pratt, Lee Harris e Dom Beken suoneranno le canzoni dei Pink Floyd il 12 luglio 2019 al Teatro Antico di Taormina Nick Mason è attesissimo in Italia anche l’8 luglio a Chieti (Arena La Civitella), il 14 a Ravenna Festival (Pala De André), il 16 al Rock in Roma (Aditorium Parco della Musica), il 17 luglio all’Umbria Jazz di Perugia (Arena Santa ...

Nick Mason’s Saucerful Of Secrets al Teatro Antico di Taormina con le canzoni dei Pink Floyd : biglietti in prevendita : Nick Mason’s Saucerful Of Secrets al Teatro Antico di Taormina, in concerto in Italia per un appuntamento previsto in Sicilia, in una delle location più suggestive della penisola. La data è quella del 12 luglio 2019 e i biglietti saranno disponibili in prevendita da venerdì 22 marzo alle ore 10.00 su TicketOne e TicketMaster. Nick Mason’s Saucerful Of Secrets suoneranno una selezione di canzoni dei Pink Floyd: la band composta da Nick Mason, ...